Jug Hrvatske priprema se za moguću epidemiju ospica. Početkom svibnja u Dubrovniku je zabilježen prvi ovogodišnji slučaj. Do danas su potvrđena tri, a sumnja se na još jedan. Nitko od njih nije cijepljen i svi su boravili u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je pokraj glavnog ulaza u Opću bolnicu Dubrovnik postavljen kontejner gdje će se djeca i odrasli testirati na ospice.

Pedijatri, liječnici školske i obiteljske medicine pozivaju na cijepljenje sve one koji to još nisu učinili. Podsjetnik i da je 2018. godine epidemija ospica na području Srbije i Kosova odnijela nekoliko života.

"Ja sam cijepila svoju djecu, svatko treba jer onda se to ne bi događalo", "Dok sam ja bio dijete, cijepili smo se protiv ospica", "Cijepljenje je pravo izbora svakog pojedinca, svakog roditelja", kažu Dubrovčani.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Mato Lakić ističe da su simptomi ospica klasični - hunjavica, kašalj i crvenilo očiju.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o jednoj zaraženoj bebi, jednom djetetu vrtićke dobi, jednom djetetu školske dobi i ocu jednog od djece. Svi su oni dobrog općeg stanja i nisu hospitalizirani.

Infektologinja iz Opće bolnice Dubrovnik Ljiljana Betica Radić za RTL Danas govorila je o ospicama.

"S jedne strane, situacija je relativno dobra jer je to mali broj slučajeva, uglavnom su uvezeni. Nemamo povezanost, osim jednog roditelja s djetetom, ali nije problem samo Dubrovačko-neretvanska, nego i Splitsko-dalmatinska županija. Slabo su procijepljene to su daleko ispod obuhvata koji bi trebao za ospice. Obuhvat bi trebao biti 95 posto, a to teško da ćemo postići. Velik je problem da se bolest lako širi kad uđe u necijepljenu populaciju", ističe Betica Radić.

Betica Radić kaže da je moguće da je bolest došla iz Bosne i Hercegovine, ali dodaje da "ne bi posebno apostrofirala BiH".

"Znamo da se ospice šire Europom od travnja prošle godine. Bilo je više od šest tisuća slučajeva, najviše iz Rumunjske, ali i visoko razvijenih zemalja poput Austrije, Italije, Francuske i Belgije. Oni su imali visok broj zaraženih. Ovdje je problem što nemamo procijepljenu populaciju s obzirom na to da se radi o akutnoj, zaraznoj i osipnoj bolesti koja potencijalno može imati ozbiljne posljedice. Važno je da svatko tko može cijepi svoje dijete", napominje Betica Radić.

Ipak, ističe da i cijepljene osobe mogu oboljeti od ospica.

"Nažalost da, no to je vrlo rijetko, ispod nekih pet posto. Prema podacima koje imamo od Europskog centra za kontrolu bolesti, od ovih šest tisuća slučajeva koji je, bilo čak i bilo nekih pet posto koji su bili cijepljeni. Problem je je li se poštovao hladni lanac za primjenu cjepiva, tako da bude potpuno uredno i aktualno da može zaštititi", kaže Betica Radić.

Komentira da su u prije bile dosta strože mjere.

"Što vam netko naredi, vi to odradite. Sada je demokracija i pokušava da roditelji uvjeravanjem shvate da je potrebno cijepljenje, da je to u korist njihove djece i to uglavnom poštuju zemlje sjeverne Europe", zaključuje infektologinja.

Podsjetimo, 2018. godine također je zabilježena epidemija ospica u Dubrovniku kada je hospitaliziran pacijent iz Stona, a epidemija se proširila bolnicom. Tada je bilo 17 zaraženih, što se nadamo da ovaj put neće biti slučaj.

