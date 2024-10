Otac posijao strah po školi, a nastavnica se prisjetila: 'Učenik me napao pištoljem...'

Drama se odvijala prošlog četvrtka za vrijeme jutarnje nastave u osnovnoj školi u Karlovcu. Otac (35) došao je u školu na poziv učiteljice, a onda je počela vika, dernjava, prijetnje i psovke prema učiteljima i učenicama.

Upao je u razred svog drugog djeteta. "Htio je izvaditi svoje dijete iz učionice i riješiti neke svoje privatne stvari s autobusne stanice. Nije dobio dozvolu za to. On je počeo hodati po školi i prijetiti. Psovao je, prijetio prstom, unosio im se u lice", kaže ravnateljica Osnovne škole Banija u Karlovcu Antonijia Mastelić Milanović.

Djeca i roditelji u šoku

Učitelji su ga pokušali smiriti, ali bezuspješno. Zamolili su ga da napusti školu. Otišao je, ali se brzo i vratio. Do dolaska policije napustio je školu, a ravnateljica ga je prijavila pa je uhićen. U šoku su i djeca i roditelji.

"Ova starija je bila, prestrašena je, ona je veća, ovih dvoje nije bilo", kaže otac učenika ove škole Samir Hojdanić. "Ogorčeni smo svi, šaljemo djecu u školu, ne znamo što ih čeka", dodaje majka učenika Željka Stenjak.

Policija je ispitala i roditelje djece koja su svjedočila događaju i učitelje pa je 35-godišnjak naposljetku kažnjen zbog remećenja javnog reda i mira sa 700 eura. Ako to bude potrebno, psihološka pomoć bit će pružena učenicima i učiteljima.

"Pojedine kolegice izrazile su mučnine. Plakale su. Teško je izdržati takvo nešto", kaže ravnateljica škole.

Grad Karlovac osudio nasilje u školi

Verbalno nasilje i ovaj incident osudio je i Grad Karlovac. "Grad kao osnivač stoji na raspolaganju i našoj ravnateljici i svim zaposlenicima i svima kojima je podrška važna", kaže Draženka Sila Ljubenko, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada.

Podrška je učiteljima itekako važna jer su prijetnjama i verbalnom nasilju bilo od učenika ili roditelja stalno izloženi. "Učenik me napao pištoljem, ispostavilo se da to nije pravi pištolj, a to čovjek ne može znati u tom trenutku", svjedoči nastavnica Snježana Miroslavić. Udruga ravnatelja stala je uz kolege iz Karlovca.

"Vidimo da se ovakve incidentne situacije opasne i nadam se da ih neće biti ni u školama ni u društvu. Apeliram i na nastavnike na otvoreni dijalog", kaže predsjednik Ogranka Grada Zagreba Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Josip Petrović.

Majka djece čiji je otac napao učitelje i učenike je naknadno je stigla u školu i ispričala se. Oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja u kojem navode da svaki napad od strane učenika, roditelja ili nekog trećeg zaslužuje osudu i reakciju socijalnih službi te policije i sudstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Otac učenika verbalno napao osoblje i djecu, ravnateljica otkrila detalje: