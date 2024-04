ODREĆI ĆE IH SE? / DP bi mogao koalirati s HDZ-om, Kolakušić: 'Biti mala podguzna muha, to mi je neprihvatljivo'

"Ukoliko se to ne ispoštuje, za nas je tu priča gotova i vodi nas u scenarij koji nas vodi. Tri su moguća: sastavljanje većine, oporba, novi izbori. Ali, kad pričamo o izdaji, ovo je točka koju smo obećavali, iza koje stojimo i tu izdaje nema", rekao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta. Izdajom ne smatra ni koaliciju s HDZ-om iako ih je Plenković nazvao "zlim i kvarnim". S njihove strane, tvrdi, nije bilo nikakvih uvjeta. Zasad. Mislav Kolakušić je rekao da mu je neprihvatljiva koalicija s HDZ-om. "Oni koji namjeravaju ići s HDZ-om ne mogu i nisu naši partneri. Jednostavno, pričali su jedno prije izbora, sad pričaju drugo, više se oni ničega ne sjećaju, nisu oni to tako mislili. To je nama neprihvatljivo", dodaje kako se odriče Domovinskog pokreta ako budu koalirali s HDZ-om. "Apsolutno, u potpunosti. Ovo biti mala podguzna muha nečija, to mi je apsolutno neprihvatljivo", rekao je Mislav Kolakušić, predsjednik stranke Pravo i Pravda.O pregovorima se na Tik Toku oglasio Andrej Plenković. Više pogledajte u prilogu Marine Brcković.