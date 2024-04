Naš reporter Boris Mišević bio je u Središnjem centru HAC-a za nadzor prometa i saznao da bi radovi trebali završiti do špice sezone, odnosno do 15. lipnja. Boris je razgovarao s Davorom Bićanić iz HAC-a.

Koliko će dugo trajati radovi?

"Svaki put imamo isto pitanje, ali radovi se moraju raditi. Imamo dva faktora koja nas ograničavaju. To su zimska i ljetna sezona zbog toga nam ostaje jako kratak period za izvođenje radova."

Kritična će biti i Slavonija jer tamo trebate raditi 43 kilometra od Nove Gradiške do Slavonskog Broda. To je jedina trasa kojom se ide na godišnji odmor. Koji su planovi za taj dio autoceste?

"U principu to su planirani radovi. To su radovi koji se izvode kako bi održali funkciju autoceste u sigurnom stanju, kako bi bila ona sigurna za sve korisnike. Radovi na A1 i na A3 su planirani i trebali bi završiti do 14.lipnja. Odnosno dovesti ih do faze u kojoj ćemo imati maksimalnu protočnost prometa."

Kada govorimo o protočnosti prometa, jedna stvar koja se često spominje je proširivanje autoceste od Lučkog do Bosiljeva. Je li to realan projekt i u kojoj fazi?

"Razmišljamo o tome, to je nešto što je potrebno i trenutno je u fazi projektiranja. Ali završetak tih radova ne treba očekivati prije 2026. ili 2027. Kod svih radova vodimo brigu o samom prometu. Vodimo brigu o načinu odvijanja prometa i o samom izvođenju radova. Sve to moramo ukalkulirati i donijeti jednu kvalitetnu odluku koja će biti u funkciji što veće protočnosti kako bi korisnici imali što manje osjećaj da se na toj dionici autoceste nešto radi."

Uz informacije koje smo dobili o radovima saznali smo i da će Hrvatske autoceste uskoro lansirati aplikaciju koja bi trebala pomoći vozačima. Sadržavat će podatke o smjerovima i vremenu kretanja sa svim detaljima i elementima koji putovanje čine sigurnim i uspješnim.