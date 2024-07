Dan poslije strašne tragedije koja se dogodila u staračkom domu, Daruvar je obavijen tugom. Crna zastava označava samo mjesto događaja, a građani i članovi obitelji stradalih ostavljaju cvijeće i pale se svijeće. Neozlijeđeni štićenici doma premješteni su u Veteranski centar, dok su ozlijeđeni zbrinuti u bolnici.

Podsjetimo, smrtno je stradalo pet štićenica doma i jedan zaposlenik. Za srijedu je najavljen dan žalosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Punica mi je nastradala, imala je 90 godina. Život je zafrknut, tko bi se nadao da će se tako nešto dogoditi", kazao nam je Vjenceslav Kužilek kojeg smo sreli ispred doma.

Masovno ubojstvo potreslo je i druge Daruvarčane. "Postavila sam se u tu situaciju kao da je moje dijete i da je netko od mojih. Jako teško", kroz suze je ispričala gospođa Mirjana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubojica se branio šutnjom

RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić javila se iz Bjelovara, poručivši da je ispitivanje osumnjičenog za masakr zakazano iza 19 sati u Županijskom državnom odvjetništvu.

"Osumnjičeni za masakr još je uvijek u prostorijama policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske, točnije kod policijskog nadzornika jer ga je policija imala pravo po zakonu držati do 10:30 minuta i onda ga predati pritvorskom nadzorniku gdje će čekati do večeras. Nakon toga ide u Županijsko državno odvjetništvo gdje će dati prvi službeni iskaz. Dobio je odvjetnicu po službenoj dužnosti, no ona je kazala da ne želi ništa govoriti dok ne prođe prvo ispitivanje, a onda će se kratko oglasiti. Policija ga u kaznenoj prijavi tereti za čak 11 kaznenih djela. Najznačajnije je kazneno djelo femicida, jer je riječ o ubojstvu njemu bliske osobe, a to je njegova majka. Tu su i četiri teška ubojstva jer je riječ o starijim i nemoćnim osobama, ali i jedno obično ubojstvo", otkrila je RTL-ova reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaje da se ubojica branio šutnjom odnosno da nije htio odgovarati na pitanja u policiji.

RTL-ova reporterka tijekom dana pričala je s brojnim mještanima i poznanicima ubojice, kao i djelatnicama trgovine od kud je krenuo u svoj krvavi pohod. Kažu da nije istina da im je on stavio pištolj u usta. "Tvrde da je svaki put bio miran prema njima kad bi došao i da nije radio incidente. No, svi znaju za incident od prošlog mjeseca kad je teško ozlijedio svog poznanika", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razgovarali smo s majkom tog poznanika koja također ne spominje pištolj, ali kaže da je njezin sin danas bio na policiji. Što je sve poručila, čitajte OVDJE.

Ni lokalna policija, ali ni ministar Davor Božinović nemaju saznanja da je u ranijem incidentu korišten ilegalni pištolj. Ipak, sve provjerava unutarnja kontrola.