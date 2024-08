I prošlu noć dijelovi Dalmacije u plamenu. Najgore je bilo u Vrsinama i Dogradi kod Trogira gdje se vatra opasno približila kućama, ali bitku je vatrogascima konačno olakšala kiša.

Konačno predah i za pilote kanadera. RTL-ova reporterka Nikolina Radić javila se iz Zemunika. Air tractori su danas bili aktivni na tri požara, u Tučepima, Dugopolju, Muću. "Radi se i dalje i naši piloti su tu i dalje kada treba. A to se vidi i kada izađu iz zrakoplova, smiješak je uvijek tu jer su nekoga spasili i napravili dobro djelo, kazao je za RTL brigadir Krešimir Ražov, zapovjednik 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Kazao je da je ove godine intenzitet gašenja puno veći nego prošle godine. A koliko to sve košta?

"Dosta to košta. Protupožarne snage itekako koštaju. Pripremaju se kroz cijelu sezonu. Jedan sat naleta kanadera košta sedam i pol tisuća eura, dok nalet na air tractoru košta tri i pol tisuće eura. Pomnoženo s ovim satima dolazi se, u tri dana i do pola milijuna eura. No, najviše košta ljudski život, imovina, dom. Zato smo tu da spašavamo i ljude i imovinu", otkrio je Ražov.

Kazao je da je bilo dosta naporno proteklih dana.

