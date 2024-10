Doznajemo gdje se kupuju ilegalna pirotehnička sredstva koja kasnije eksplodiraju u parkovima diljem Zagreba

Sinoć je stanovnike zagrebačkih Vrbana, ali i okolice, uznemirila snažna eksplozija.

Nešto prije 22 sata nepoznati je počinitelj aktivirao jače pirotehničko sredstvo u dječjem parku. Oštećena je penjalica na toboganu, i to je srećom jedina šteta. Nema ni ozlijeđenih. Policija za počiniteljem traga, a svjedoci sinoćnje eksplozije kažu da su vidjeli trojicu dječaka, starijih maloljetnika. Policija traga i za počiniteljem slične eksplozije u parku na zagrebačkoj Savici gdje je raznesena klupa.

Kako doznajemo, za ove razorne eksplozije, ilegalna pirotehnička sredstva kupljena su preko društvenih mreža, a snažne petarde, nalik na topovski udar, potom se preuzimaju kod jednog shopping centra u Zagrebu.

Dok građani nagađaju mi smo provjerili o kakvoj bi se napravi moglo raditi. Evo što kaže stručnjak za eksplozive i oružje:

"U ovoj konkretnoj situaciji radi se o pirotehnici. Međutim, problem je u tome što, s obzirom na destrukcije koje su nastale na oba mjesta, i na klupi i na toboganu, bojim se da to nije pirotehnika koja se kod nas može kupiti legalno. Postoji još jedna vrsta pirotehnike, najčešće se javlja kod nas, zove se Gigant Maroon", kaže Rade Stojadinović, sudski vještak za oružje te dodaje:

"Radi se o petardama koje mogu sadržavati od 200 do 650 grama eksplozivnog materijala i kod nas nema takvih petarda u prodaji. A opasno je zapravo za sve osobe do 30 metara udaljenosti od tog centra eksplozije. Ne u smislu da će biti fizički osoba ozlijeđena nego može doći do bitnog oštećenja sluha", zaključuje.

