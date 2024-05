GOTOVI PREGOVORI / Domovinski pokret htio još jedno ministarstvo, ali ga nisu dobili: 'Bilo im je važno iz ideoloških razloga'

Postignut je dogovor! HDZ je uz Domovinski pokret na današnjem sastanku podijelio resore, odredio strukturu buduće Vlade i tako osigurao i većinu u novom sazivu Sabora. Slijedi potvrda na stranačkim tijelima, a onda i prikupljanju potpisa kako bi mandat za sastavljanje Vlade po treći put zaredom dobio Andrej Plenković. RTL-ova reporterka Katarina Brečić otkrila je koja ministarstva je dobio Domovinski pokret. 'Domovinskom pokretu pripast će tri ministarstva: Ministarstvo poljoprivrede, osnovat će se novo ministarstvo kojeg nije bilo - Ministarstvo demografije i useljeništva i još će DP-u pripasti Ministarstvo energetike i zaštite okoliša. Iako, kako doznajem, neće se nužno tako zvati. Neki detalji između HDZ-a i DP-a moraju se dogovoriti', objasnila je. Kako reporterka doznaje, HDZ nije pristao na to da Domovinskom pokretu pripadne Ministarstvo kulture. 'DP je htio Ministarstvo kulture, ali u HDZ-u na to nisu pristali. Kako doznajem, tamo bi trebali dobiti državnog tajnika. To ministarstvo bilo im je važno iz ideoloških razloga, no HDZ nije popustio. Više pogledajte u nastavku