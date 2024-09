Drastično poskupjeli splitski domovi. Stipe se odlučio na očajnički potez: 'Voda je preko grla'

Odnos prema starijima mogla bi biti tema u kampanji za Pantovčak, a korisnike u domovima, kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija, šokiralo je drastično poskupljenje smještaja. Na novim uplatnicama već za rujan iznosi su i do 40 posto viši.

Šok i nevjerica među korisnicima splitskog doma na Zenti. Iznos na rujanskoj uplatnici jednog od najstarijih korisnika je samo dvadesetak eura niži od njegove mirovine. "Imam nešto ušteđevine od moje žene, pa kad bude trebalo, malo ću dignuti. A imam i kćer, ali ja ne volim da mi drugi kupuju kad meni treba. To je žalosno, nakon 33 godine staža - zdravlje sam izgubio, a ne mogu plaćati dom", na rubu suza ispričao je Frane Grisogono.

Poskupljenje je, kažu, stiglo bez najave, a čak 75 posto korisnika ima isti problem. "Ja moram sada u listopadu svu mirovinu, koja nije mala jer imam visoku stručnu spremu, 42 godine staža, ali svu moram predati za plaćanje", govori Splićanka Marija Fredotović. "Moja je 335 eura mirovina, 25 godina sam radila, ali ja i muž moramo nadoplatiti 420 eura!", govori Marija Medar iz Kaštela.

Koji su razlozi poskupljenja?

Riječ je o drugom povećanju cijene u dvije godine. Lani u svibnju cijena je podignuta za 30 posto. Iz županije koja je osnivač doma navode razloge. "Svjedoci smo konstantnog, pogotovo sada, poskupljenja cijene energenata, usluga, roba svega tako da dolazi do poskupljenja i njima. Dakako da županija ne može dopustiti da domovi posluju negativno", objašnjava Helena Bandalović iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije.

U četiri županijska doma za starije u kojima je tisuću korisnika - nisu svugdje ista povećanja cijena. "Kreću se na razini između desetak, 15 pa do 50 posto. Takozvanim socijalno ugroženim kategorijama, država plaća cijenu smještaja", govori Bandalović. No takvih je tek desetak posto, a priče većine ostalih - sve jedna tužnija od druge.

"Ja imam dvoje djece, oboje bolesniji od mene. Meni je došlo da se idem u more utopiti", rekla je jedna korisnica. "Nemam nikoga, ni oca, ni brata, nikoga svoga tko bi mi pomogao. Ne znam kome bi se obratila", jada se Franjka Radić iz Splita. Iz istog se razloga Duje iz Splita odlučio na drastičan potez - preko oglasa prodaje klimu i televizor kako bi namaknuo novac za dom. "Ne mogu plaćati dug. Ne mogu živjeti, posuđujem. Ne mogu opteretit skrbnika da on plaća meni", govori Stipe. Stipe dodaje da mu je voda došla do grla. "Preko grla, počeo sam se gušiti. Nisam ovako ni govorio prije", kaže Stipe.

Pokušat će, kažu, razgovarati s osnivačem. No pitanje hoće li biti sluha s druge strane. Jer iz Županije podsjećaju da je cijena u njihovim domovima i dalje znatno povoljnija nego u privatnima.

