'SAMO BOG ZNA...' / Nižu se reakcije na odluku Ustavnog suda. Mlinarić: 'On je postigao svoje, ujedinio je ljevicu!'

Nižu se reakcije na odluku Ustavnog suda o kandidaturi predsjednika Zorana Milanovića. "On kao predsjednik RH treba štititi interes svih građana republike Hrvatske, a ne jedne političke stranke", rekao je Božo Petrov (Most). "To je bila očekivana izjava, ništa nas nije iznenadilo. On je svoje postigao, da ujedini ljevicu. Kako će se ponašati dalje, samo dragi Bog zna.", rekao je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.