BURNA RASPRAVA U VIJEĆU SIGURNOSTI UN-A / Dodikova bliska suradnica obrušila se na visokog predstavnika za BiH: 'On je kolonijalni predstavnik'

Burna rasprava o Bosni i Hercegovini odigrala se na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Bez suglasnosti Predsjedništva BiH, njihova se članica iz redova srpskog naroda, obratila videovezom. Željka Cvijanović od prisutnih je zatražila da osude kršenje Daytonskog sporazuma. Želi spriječiti usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici, a Bošnjake je optužila da pokušavaju formirati unitarnu zemlju u čemu im pomažu visoki predstavnici. Među njima i Christian Schmidt kojeg je prozvala kolonijalnim predstavnikom. On je to odbacio i pozvao na poštivanje zakona, u čemu su ga podržale SAD i ostale zapadne članice, dok je Rusija koja je sastanak i zatražila, stala uz Republiku Srpsku. "Republika Srpska ne krši međunarodno pravo. Naprotiv, zalaže se da se naš Ustav i pravila poštuju. Naše se institucije i ustavna pravila ne zlorabe niti zaobilaze. Svaki put kada Christian Schmidt nametne neki od svojih dekreta koji ismijavaju demokratski institucionalni poredak BiH i odredbe Daytonskog sporazuma, to je destabilizirajuće za BiH", kazala je Željka Cvijanović, srpska članica Predsjedništva BiH "Jedino što mogu vidjeti je zlonamjerno pogrešno tumačenje Daytonskog sporazuma. Njegovo poštivanje uključuje i to da ja moram biti i da jesam jamstvo postojanja entiteta", istaknuo je Christan Schmidt, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu