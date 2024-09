RASPRAVA U TAJNOSTI / Dio ministara buni se zbog poreza na nekretnine? 'Nisu iste kuća u Slavoniji i na Pagu'

U ponedjeljak poslijepodne sastalo se predsjedništvo HDZ-a. Uživo se javila RTL-ova reporterka Ana Mlinarić koja je izvijestila da se na predsjedništvu raspravlja o porezu na nekretnine. U utorak bi detalje porezne reforme vladajući trebali predstaviti koalicijskim partnerima. 'Nakon toga ć ministar financija Marko Primorac detalje poslati lokalnim čelnicima jer su oni ti koji određuju visinu poreza. Za sada se razmatra da porez bude od jednog do 10 eura po četvornom metru, a konačnu odluku će donijeti jedinice lokalne samouprave. Očito je da je postojao određeni prijepor - dio ministara smatrao je da je takav način nepravedan te da je nekretninu trebalo porezivati prema vrijednosti, jer prosječna kuća u Slavoniji vrijedi manje od one na otoku Pagu. Ostaje i dalje da će se oporezivati sve prazne kuće i one koje nisu u dugoročnom najmu', izvijestila je Ana Mlinarić. Više o tome koje porezne novosti oko oporezivanja plaća i zapošljavanja mladih, pogledajte u videu.