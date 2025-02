Detalji velike akcije Uskoka: Neslužbeno doznajemo za što se terete uhićeni

Rano jutros nova, velika akcija USKOK-a i policije koja je dobila međunarodni karakter. I to zbog uvoza medicinskog i plastičnog otpada koji je zakopavan u zemlju, pri čemu je počinjen i niz drugih kaznenih djela. Uhićeno je 10 ljudi. Među njima je i supruga najpoznatijeg zlatara u državi. RTL Danas doznaje jesu li stigli na ispitivanje u USKOK i koje su najnovije informacije vezane za slučaj.

Ispitivanje u USKOK-u počelo je u popodnevnim satima. Dosad je, kako doznajemo, ispitano troje ljudi. Među njima je i supruga najpoznatijeg zlatara u državi. Njezin odvjetnik mi je kazao kako je ona iskazivala, kako je davala svoju obranu, no nije htio govoriti i ulaziti u neke detalje. Kazao je ustvari kako on još ne raspolaže s puno detalja, za što se točno i konkretno nju tereti jer je dobio samo pouku o pravima, no kaže kako će u biti ono pravo rješenje o provođenju istrage od USKOK-a dobiti sutra. Sutra će se i USKOK oglasiti sa svim detaljima.

Dakle, deset osoba je uhićeno,a troje ispitano, što znači da je pred USKOK-om duga noć, pred njihovim tužiteljima, s obzirom na to da ih čeka još ispitivanje sedam osoba. Vidjet ćemo uopće za koga će zatražiti istražni zatvor.

Ono što ja neslužbeno doznaje da se njih tereti za ilegalno zbrinjavanje nekoliko tona otpada. Tu je uz to, naravno, i krivotvorenje dozvola. Tu se prvenstveno misli na to što su oni lažno prikazivali koliko su toga zbrinuli. Na taj način su, naravno, utajili porez, odnosno oštetili državu jer su plaćali manji porez nego što su trebali. U svakom slučaju, čut ćemo sutra što će reći USKOK. Navodno bi se sutra mogla oglasiti i policija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa