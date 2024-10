Cijeli dan su na terenu. Darko Barišić iz HŽ Infrastrukture otkrio što je uzrok iskakanju vlaka s tračnica

Na ulazu u kolodvor u Karlovcu iz tračnica je iskočio vlak-cisterna pun nafte. Čak pet vagona. Riječ je o teretnom vlaku prijevoznika ENNA Transport. Nitko nije ozlijeđen, a na teren su izišli policija i vatrogasci te djelatnici HŽ Infrastrukture. Pruga je od sinoć zatvorena za promet, a prijevoz putnika odvija se autobusima na relaciji Draganići - Duga Resa do sanacije mjesta događaja. Promet neće krenuti barem sedam dana.

Razgovarali smo s Darkom Barišićem, član Uprave HŽ Infrastrukture koji nam je otkrio koji su sljedeći koraci

HŽ je danas cijeli dan na terenu. Zna li se što je uzrok?

Sve ukazuje na to da je došlo do tehničkog kvara na jednom od vagona koji je isklizao s tračnica i kad je došao do ulaza u Karlovac onda je povukao sa sobom još četiri vagona.

Nije ni prvi ni zadnji vagon iskočio od njih 29 ukupno nego onaj koji je u sredini?

Da, iskočio je vagon koji je u sredini vlaka.

Što dalje? Imate sad puno posla. što vas čeka sad ovih sedam dana?

Već smo odvojili jedan dio vlaka i odvukli ga u kolodvor Karlovac. Sad trenutno djelatnici INE prepumpavaju naftu. Kad se sve to napravi onda ćemo podići vagone i maknuti sa pruge. Već smo jedan dio rezervnih dijelova doveli u Karlovac, sutra ćemo ostatak. Kad se sve očisti sa pruge onda ćemo pristupiti sanaciji. Naša procjena je nekih sedam dana, ali nadamo se da će to i brže biti. Najveći problem je most i dvije skretnice.

