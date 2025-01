Stručnjaci demantiraju Dabru: 'Nema govora da se ovdje radi o upotrebi manevarskog streljiva'

Josip Dabro je pucao na cesti od Bogdanovaca prema Nuštru malo prije nego je automobil ušao u Marince, naselje od 400-tinjak stanovnika. Ispalio je 15 hitaca pa skinuo prst s obarača i pištolj spremio u pretinac.

Policija istražuje slučaj, no detalje ne otkrivaju. Potvrđeno je tek da je pištolj je domaće proizvodnje. Željko Pavlin iz tvrtke HS Produkt pojašnjava da se možda radi o pištolju HS 9.4, a možda i o istom modelu samo dužom cijevi, 5.2 milimetra kalibara.

Policija ne otkriva detalje

Iz MUP-a ne otkrivaju kad je snimka nastala ni je li Dabro imao dozvole.

"Želim istaknuti da se radi o manevarskim mecima, ni u jednom trenutku nisam ugrozio bilo čiju sigurnost ili imovinu. Oružje koje imam posjedujem zakonito, a pištolj je registriran", rekao je Josip Dabro.

Stručnjaci ga demantiraju

Tezu o lažnim metcima demantira uzastopna pucnjava kaže stručnjak za oružje koji je za RTL pogledao video.

"Nema govora da je ovdje radi o upotrebi odnosno pucanju s manevarskim streljivom. Pištolj da bi čvorke opaljivao, manevarsko streljivo, ono streljivo koje izaziva zvučne efekte mora biti posebno prerađen da bi uopće mogao funkcionirati", rekao je Dubravko Gvozdanović.

Da su metci pravi misli i hrvatski proizvođač. Preinake HS pištolja za pucanje lažnih metaka su rijetke i rade se za specijalno tržište.

"Radili smo za firmu koja je bavi filmskim rekvizitima i to je pet, šest komada možda. To treba prijaviti da se radi o takvom pištolju i policija točno zna da je bojno oružje prerađeno za posebne namjene", rekao je Željko Pavlin iz HS Produkta.

Kaznena ili prekršajna odgovornost

Dabro bi mogao odgovarati za cijeli niz djela, utvrdi li se je ugrozio sigurnost posebno opasnom radnjom.

"Što da je neka bakica noću brala gljive - mi možemo reći da je to mrak, ali kako znamo da tamo nema nikoga, metak ispaljen ima daleki domet", rekao je

"Ak se dogodilo u blizine kuće u kojoj žive ljudi tada bi to moglo biti kazneno djelu. Ako je netko prijavio da je u to vrijeme propucan prozor ili ograda, opa se jedno s drugim dovede u vezu. za to je kazna zatvora", rekao je odvjetnik Fran Olujić.

U suprotnom, odgovarat će prekršajno za kršenje zakona o javnom redu i miru.

Dabro ide u Sabor

Ivan Penava ga ostavlja u Saboru - a za zastupnike vrijedi imunitet.

"Ako bi se radilo o kaznenom djelu tada se za kaznena djela ovakve vrste ukida imunitet zastupniku, a ako bi bi prekršaj koji također nije bezazlen, nema zapreke za vođenje prekršajnog postupka", pojasnio je Olujić.

Policija s Dabrom do zaključenja ovoga priloga još nije razgovarala. O okolnostima će ga ispitati u idućim danima.