DOČEK NOVE GODINE / Zagreb i Split u veselju: Cvjetni trg pun dječjih osmijeha, pjesma, ples i baloni na Pjaci

I u Zagrebu je već dočekana dječja Nova godina! I to na prepunom Cvjetnom trgu.Ovo je drugi doček za djecu koji organizira Grad Zagreb na Trgu Petra Preradovića. Najmlađi su se od jutra zabavljali uz Miju Dimšić. A sretnu Dječju novu prvi im je poželio gradonačelnik Tomašević. Splićani su Novu godinu dočekali u 15 sati na Pjaci, gdje se već tradicionalno odbrojava. Uz pjesmu, ples i balone, oprostili su se od Stare godine. No cijeli dan na splitskim ulicama traje zagrijavanje za doček; od Rive gdje su koncerti počeli već u podne, do klapa koje su zapjevale ispod ure.