DAN OTVORENIH VRATA NA RTL-U / Čitali ste s blesimetra, upoznali Kockića i još puno toga: 'Antonija Blaće je još ljepša nego na televiziji'

Mi vam svakodnevno ulazimo u domove, a sada ste vi posjetili nas! Od režije, montaža do studija - sve su to vidjeli naši vjerni gledatelji na prvom Danu otvorenih vrata RTL-a. Kako smo se zabavili i kako smo neke posjetitelje u trenutku, s vrućeg asfalta, poslali na plažu? E to vam otkriva reporterka RTL-a Danas Ružica Đukić