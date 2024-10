Hrvati grcaju, cijene hrane nikad veće. Ima li kraja? 'Treba napasti svim silama, netko bezobrazno zarađuje'

Stupio je na snagu još jedan Vladin anti-inflacijski paket mjera pomoći. Tu su vaučeri, jednokratne potpore, subvencije za struju i plin, ali računi ipak rastu. O skupom životu u Hrvatskoj RTL-ov reporter Marko Šiklić razgovarao je sa sindikalistom Krešimirom Severom.

Ovaj paket mjera svakako je trebao biti izdašniji, kaže Sever. "Dobro je da je paket ostao, ali nikako nije bilo vrijeme za njegovo sažimanje. S obzirom na situaciju s cijenama, poglavito s cijenama hrane taj paket je trebao biti jednako izdašan, ako ne i izdašniji", kazao je Sever.

A što se tiče izjave premijera Andreja Plenkovića 'važno je da cijena hrane i usluga dođe u okvire koji su realni', Sever kaže: "U Hrvatskoj cijene hrane nisu realne i to je bezobrazno skupo. Čak i u uvjetima u kojima se država odrekne dijela PDV-a, to se na krajnjim cijenama ne vidi. Vrlo je jasno za reći da netko na tome jako dobro zarađuje".

"Oni koji na jednoj strani loše prolaze to su proizvođači i na drugoj strani mi krajnji kupci. Svi oni između, prekupci, nakupci, prerađivači, trgovci. Svi se oni naberu. Činjenica je da hrana mora pojeftiniti, ima uvjeta za to. Ima prostora na putu od proizvođača, pa do krajnjih kupaca. Ovaj između prostor se treba napasti svim silama, i tražiti tu uštede jer na tome netko bezobrazno zarađuje", zaključio je Sever.

