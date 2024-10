BOJKOT NASTAVE / Cijeli razred ponovno ostaje doma. Roditeljima prekipjeli sastanci: 'Vrtimo se u krug'

Ponovno bojkot. Ni u ponedjeljak cijeli četvrti razred zagrebačke osnovne škole neće na nastavu. Bit će to deseti dan koji su učenici izgubili, a roditelji su ustrajni u tome da čekaju sve dok sustav ne nađe rješenje za dječaka problematičnog ponašanja. U sastanke više ne vjeruju, a odgovor gradskog ureda će, kažu, do daljnjega čekati izvan učionica. Iz Grada se pak pozivaju na u petak dogovoreni rok za rješavanje problema, a to je za desetak dana. 'Želimo vjerovati da će oni to napraviti, ali dok to nemamo crno na bijelo ne možemo vjerovati. Ovo je već ne znam koji put da su rekli pa porekli. Vrtimo se u krug cijeli ovaj proces', poručuje jedan roditelj. Više pogledajte u videu