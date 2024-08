Počeo je novi toplinski val s temperaturama i iznad 35 stupnjeva. Za riječku i dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje, a za kninsku i splitsku regiju - narančasto. Vrhunac toplinskog vala očekuje se početkom tjedna, kada će upozorenja vrijediti za cijelu zemlju.

Na obali su se i tijekom noći zadržale visoke temperature. U Splitu nisu pale ispod 29 stupnjeva, najniža noćna temperatura u Dubrovniku bila je 28.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Makarskoj, na Hvaru, u Komiži, pa čak i na Lastovu i Palagruži najniža temperatura bila je 26 stupnjeva. Kakve veze s visokim temperaturama ima bura i što nas očekuje otkriva RTL-ova meteorologinja Željka Pogačić Brckan:

"Jedan od glavnih krivaca za ove visoke noćne temperature je slaba do umjerena bura koja je puhala tijekom noći i jutra. Vjerujem da je neobično čuti da bura, poznata kao hladan i snažan vjetar, zagrijava obalu. No, u ljetnim mjesecima kad se jako zagrije zrak i nad unutrašnjosti i u gorju i krene se noću spuštati preko planine- Velebita, Dinare ili Biokova, on se dodatno zagrijava se i to rezultira takozvanim fenskim efektom. Bit će ovo još jedan od izraženijih toplinskih valova jer uz ekstremno visoke temperature danju u cijeloj zemlji, na moru se temperature neće spuštati ispod 26, nerijetko na jugu ni ispod 28! I tako i u idućem tjednu", objasnila je RTL-ova meteorologinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa