800 MLD. EURA NA STOLU / Bruxelles se sprema za neviđeni obrambeni plan: Na stolu pitanje - koje će oružje kupovati?

Druga važna tema summita u Bruxellesu je jačanje europske obrane, a na najavljeno je nikad veće ulaganje u obranu. Ana Mlinarić izvijestila je iz Bruxellesa da je ideja da članice same to financirati, odnosno to ne bi bili bespovratni novci koji su se davali, primjerice, za vrijeme pandemije. Planira se poseban mehanizam od 150 milijardi eura kojim bi se kupovala, na primjer, protuzračna obrana koja bi koristila svim članicama. Ursula von der Leyen planira da Europa tako u četiri godine mobilizirati naoružanje vrijedno 800 milijardi eura. Iza zatvorenih vrata, jedna je tema treba li kupovati isključivo europsko oružje ili se okrenuti i stranim tržištima. Više pogledajte u videu.