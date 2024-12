POZIV CRKVE / Biskupi uoči izbora: 'Glasajte za one koji štite obitelj i život od začeća!'

'Izlaskom na glasanje savjesno preuzimamo odgovornost za opće dobro hrvatskoga društva', poručuju to biskupi u tradicionalnoj poruci uoči izbora. Pozivaju da se ne podlegne napasti ravnodušnosti i malodušja koje se nerijetko javlja tijekom izbora. Kao vjernici i građani, poručuju biskupi, pozvani smo poduprijeti programe onih kandidata koji promiču kulturu života, zauzimaju se za dostojanstvo žene i majke, djece i starijih, štite obitelj utemeljenu na braku kao zajednici muškarca i žene, poštuju vjersku slobodu i pravo na priziv savjesti te one koji štite ljudski život od začeća do prirodne smrti. Biskupi očekuju i da će predsjednički kandidati u kampanji čuvati svoje i tuđe dostojanstvo. U videu pogledate više o poruci koju su poslali biskupi uoči izbora.