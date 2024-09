'ODUŠEVLJEN SAM' / Bili smo u Međugorju nakon odluke Vatikana: Donosimo prve reakcije

Nema zapreke za posjet Međugorju - vatikanski Dikasterij za nauk vjere, uz blagoslov pape Franje, konačno je donio svoj sud o Međugorju i dodijelio mu status Nihil Obstat. To nije priznanje ukazanja, već je od šest mogućih stupnjeva presude koji ide od - odobrenja do zabrane - najviši stupanj odobrenja. To znači da se dopuštaju i potiču crkvena hodočašća i pobožnosti u tom marijanskom svetištu, koje na godinu posjete milijuni vjernika iz svih dijelova svijeta, a potaknuti tvrdnjama o ukazanjima koja su počela 24. lipnja 1981., kada je šestero tinejdžera izjavilo da je vidjelo 'Gospu'. U dokumentu stoji i da kada se spominju Gospine 'poruke', to se mora uvijek razumjeti kao 'navodne poruke', a da se na hodočašća ne ide zbog susreta s navodnim vidiocima, nego susreta s Marijom, Kraljicom Mira. Iz Međugorja se uživo javila RTL-ova reporterka Nikolini Radić i otkrila kako je ondje dočekana odluka Vatikana nakon više od 40 godina te razgovarala s gospodinom koji organizira hodočašća Davorom Ljubićem