PRELET PREKO ZAGREBA / Bili smo na mjestu gdje će se parkirati Rafal: Milanović i Plenković prvi put će se susresti nakon izbora

Sutra oko podneva stiže prvih šest borbenih zrakoplova Rafale iz francuskog Bordeauxa! Dovest će ih piloti Hrvatske vojske koji su prošli obuku u Francuskoj. Bit će smješteni u hangarima na Plesu. Riječ je o povijesnom preletu do Zagreba, u trajanju od sat i 40 minuta. Na svečanost je pozvano 700 uzvanika, a program će uveličati akrobatska grupa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva - Krila oluje. Riječ je o prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih aviona koje će Hrvatska platiti više od milijardu eura. "Kad slete u zračnu luku Zagreb, doći će na stajanku i parkirat će se u ova garažna mjesta", pokazala nam je vojna pilotkinja i bojnica Antonija Trupinić. Na dočeku prve skupine višenamjenskih borbenih aviona bit će i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović. On je pak zabranio prelet Rafalea iznad Zagreba i poručio da će to činiti, dok god je predsjednik. Bit će to sutra prvi susret njega i predsjednika Vlade Plenkovića nakon izbora