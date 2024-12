ZBOGOM 'VEJPOVIMA' / Mame slatkim okusom i primamljivim mirisom, a sad ih zabranjuje ova EU zemlja! 'Mnogi će patiti...'

Od Nove godine Belgija postaje prva članica EU-a koja zabranjuje prodaju vape uređaja! Unatoč zabrani prodaje maloljetnicima, djeca su i dalje najčešći potrošači vape cigareta. Njihovo štetno djelovanje još nije do kraja istraženo, no zbog slatkog okusa i primamljivog mirisa konzumiranjem se unose ogromne količine nikotina koji stvara ovisnost. Uz to, vape uređaji štetno djeluju i na okoliš jer sadrže kemikalije, imaju bateriju, a izrađeni su od plastike. O strožim mjerama, po uzoru na Belgiju, razmišljaju i Francuska i Njemačka