Baby Lasagna otkrio o čemu je sanjao s devet godina: 'Trebalo je 20 godina, ali jesam'

Koncerti, predstave, radionice, izložbe, ples i bogata gastro ponuda. Sve to možete vidjeti na ulicama Varaždina jer je vrhunac popularnog Špancirfesta. Večeras nastupa Baby Lasagna, a kakav spektakl priprema otkrio je našoj Maji Oštro Flis.

Nešto više od dvije tisuće obožavatelja je ovdje, toliki interes bio da su organizatori morali zatvoriti vrata. Svi su htjeli vidjeti Baby Lasagnu.

"Da nitko nije očekivao od organizacije do nas samih, tako da iznad svih očekivanja je bilo. Bilo svega. Nažalost, ne možeš se sa svima slikati. Ne možeš potpisati uvijek. Nažalost, nakon ovih događanja ne odem sretan, nego s velikom grižnjom savješću jer ljudi tako hoće još, a ne mogu. Jednostavno, nema me dovoljno za sve. I eto, te 99 posto njih je ono sretno što me vidi. Drugi se ljute jer ne mogu dobiti potpis, ali inače su sretni, kažu, vidimo se na koncertu."

Jeste se uspjeli odmoriti nakon radnog ljeta i zadnjih nekoliko mjeseci?

"Mislim da će odmaranje tek nastupiti tamo negdje u desetom mjesecu. Sad je pred nama deveti mjesec koji će biti najteži najgušći jer idemo u Poljsku, Španjolsku, Italiju, Srbiju. I onda najveći koncert, naravno Šalata, tako da ne, ne razmišljamo još o odmoru, ali uhvatiš tu i tamo koji dan i trenutak."

Kako je sad živjeti ovaj potpuno drukčiji život, potpuno drukčiji tempo?

"Ne razmišljam o tome. Ne znam, idem s jedne obaveze na drugu obavezu. Ne znam kad ću moći sve ovo procesuirati možda u desetom mjesecu, možda puno kasnije nemam pojma stvarno."

Uz koncerte tu je i nova pjesma koja izlazi u petak.

"To je prva pjesma koju sam napisao za Baby Lasagnu, odnosno od te pjesme je nastao projekt Baby Lasagna. Tako da meni je ona posebna. Baš mi jedno dijete reklo hoćeš je svirati večeras. Ja kažem hoću. Kaže meni to najdraža, a ja kažem i meni isto."

Što je najljepše što se izrodilo iz cijele priče i uspješne karijere koja je krenula nakon Eurosonga?

"Pa prilika da usrećiš ljude, da pomogneš ljudima i nekako na drugom, trećem mjestu je to što sad mogu reći da mi je ovo posao. Barem će biti neko vrijeme. To da ću biti glazbenik sam zamišljao otkad sam bio devetogodišnjak i evo sad napokon s 29 jesam. Trebalo je 20 godina, ali jesam."