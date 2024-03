Užas na autocesti kod Novske. Sudar teretnog vozila i osobnog automobila. I izgubljeni ljudski životi.

"Mogu vam reći da se danas oko 7:15 dogodila teška prometna nesreća na autocesti, južnoj prometnoj traci gdje su dvije osobe smrtno stradale", potvrdio je Vjekoslav Štingl, voditelj poslova prometne policije PU sisačko-moslavačke.

Smrtno su stradali muškarac i žena, hrvatski državljani koji su se nalazili u osobnom automobilu u koji je udario kamion.

"Vozač teretnog vozila zagrebačkih registarskih oznaka je upravljao u smjeru Lipovca te je na 140. kilometru autoceste došlo do naleta na osobno vozilo njemačkih registarskih oznaka u kojem se nalazilo dvije osobe starije životne dobi", rekla je Marijana Matijević Pišonić, državna odvjetnica ŽDO Sisak.

Tijela preminulih odvezena su na obdukciju, a vozač koji nije teže ozlijeđen uhićen je i na kriminalističkom je istraživanju.

"U daljem tijeku postupka utvrdit će se sve okolnosti ove prometne nesreće, tako i brzina ova dva vozila koja su sudjelovala u nesreći i sve ostale okolnosti", dodala je Matijević Pišonić.

Na problem s cestom upozoravaju vozači kamiona koji ovom dionicom koja je već odnijela niz života svakodnevno voze.

"A što da kažem osim da je put katastrofa. Desna traka je toliko loša što se tiče nas kamiona", rekao je Davor Vićanović iz Bijeljine u Bosni i Hercegovini.

"Ova dionica je dosta oštećena, tako da dosta ljudi bježe ili hvataju zaustavnu traku ili čak voze uz bijelu isprekidanu liniju na autocesti", dodao je Mikan Maričić iz Gornjeg Dragačeva u Srbiji.

Pa je, naglašavaju pri vožnji potreban veliki oprez.

"Pogotovo u ovakvim uvjetima kad je kiša, kad je klizavo strašno, a kamioni su nemoćni u stajanju, obično je to do 38 – 40 tona ukupne mase. To je nemoguće zaustaviti na neko naglo kočenje", dodao je Vićanović.

Zato apeliraju na odgovornost i onih koji održavaju ceste i vozača.

"Prvenstveno moramo čuvati sudionike u prometu s osobnim vozilima, a onda i nas, a i mi da sjedamo za volan odmorni i s malo više odgovornosti", dodao je Maričić.

Na odgovornost i oprez poziva i policija.

"Vozačima uvijek poziv na oprez pogotovo pri ovakvim vremenskim uvjetima, kiša, gust promet, pa neka obrate pozornost prvenstveno na brzinu kretanja i sve ostalo", dodao je Štingl iz PU sisačko-moslavačke.

Kako bi crna statistika autoceste A3 koja bilježi niz sudara, slijetanja s ceste, prevrtanja vozila i gubitaka života – bila što manja.