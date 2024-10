NAJAVILA NOVA IZNENAĐENJA / Audicijska faza Suprstara bliži se kraju. Nika: 'Ja obožavam gledati ljude kako pjevaju'

Audicijska faza RTL-glazbenog show-a SuperStar bliži se kraju. Pred žirijem je i večeras najteži dio posla, a to je među sjajnima izabrati one najbolje. O tome što gledatelje očekuje, ali i koliko je težak put do uspjeha, s Nikom Turković razgovarala je Nikolina Matošević