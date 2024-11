VAU VAU INICIJATIVA / Lijepa vijest iz Križevaca! Ako udomite psa iz azila, dobijate novčanu nagradu

Ako se odlučite udomiti psa iz Križevaca - od grada možete dobiti subvenciju! Za pse do dvije godine starosti grad daje 150 eura, a za starije pse 300 eura. Smijete udomiti do tri psa, a dobra vijest je da ovo vrijedi za sve, ne samo za stanovnike Križevaca. U azilu je bila Maja Lipovšćak Garvanović. U azilu je najviše mladih pasa, a one starije je malo teže udomiti. Procedura udomljavanja je dovedena do savršenstva, na ljudima je samo da imaju ono osnovno - smještaj, hranu i vodu te skrb.