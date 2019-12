ROMA BEZ KALINIĆA STIGLA DO TRI BODA: Jurićeva Verona poražena na svojem terenu

Odigrane su utakmice 14. kola Serije A

Nogometaši Rome stigli su na četvrto mjesto ljestvice talijanskog prvenstva nakon 3-1 (2-1) pobjede na gostovanju kod Verone u nedjelju.

Roma je do prednosti stigla preko Kluiverta (17), na 1-1 poravnao je Faraoni (21), da bi prije odlaska na odmor novo vodstvo gostima osigurao Perotti (45-11m) iz kaznenog udarca. Pobjedu Rome u sudačkoj je nadoknadi potvrdio Mkhitarjan (90+2).

Nikola Kalinić ostao je na klupi Rome.

Roma sada ima 28 bodova, dva manje od trećeg Lazija, a tri više od petog Cagliarija i šeste Atalante. Verona je osma sa 18 bodova.

Inter na vrhu

Ranije u nedjelju je Napoli još jednom kiksao izgubivši na svom terenu od Bologne sa 1-2 (1-0). Napoli je poveo golom Llorentea (41), ali u nastavku su Skov Olsen (58) i Sansone (80) preokrenuli. Napoli je sa 20 bodova sedmi, dok je Bologna sada 12. sa 16 bodova.

Inter iz Milana preuzeo je čelo ljestvice zahvaljujući 2-1 (2-0) domaćoj pobjedi protiv SPAL-a. Inter je do prednosti od 2-0 stigao golovima Lautara Martineza u prvom poluvremenu. Prvi pogodak Argentinac je postigao u 16. minuti nakon dubinskog proigravanja Marcela Brozovića, dok je na 2-0 povisio u 41. minuti. Gosti iz Ferrare smanjili su na 2-1 početkom nastavka kada je Valoti u 50. minuti svladao Handanoviča, no Inter je ipak uspio obraniti minimalnu prednost do kraja. Brozović je odigrao svih 90 minuta za Inter koji sada ima 37 bodova, jedan više od branitelja naslova Juventusa koji je ranije u nedjelju kiksao odigravši 2-2 (1-1) na svom terenu protiv Sassuola.

Rebić bez minutaže

Torinska “Stara dama” je povela u 20. minuti lijepim udarcem Leonarda Bonuccija, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Jeremie Boga nakon sjajne asistencije Francesca Caputa. Gosti su u nastavku susreta okrenuli rezultat, a vodeći pogodak za Sassuolo zabio je jedan od najboljih igrača utakmice Caputo u 47. minuti. Juventus je izjednačio u 68. minuti golom Cristiana Ronalda iz kaznenog udarca. U završnici susreta domaćin je jurnuo po treći gol i tri boda, ali gosti su izdržali, a posebno se istaknuo vratar Stefano Turati s nekoliko odličnih obrana. Mario Mandžukić nije bio u konkurenciji za Juventusov sastav.

Sassuolo je 13. sa 14 bodova, dok je SPAL pretposljednji 19. s devet.

Ante Rebić ostao je na klupi Milana koji je s minimalnih 1-0 (0-0) kao gost svladao Parmu golom Thea Hernandeza u 88. minuti. Milan je sada 11. sa 17 bodova, jednim manje od devete Parme.

Lazio se učvrstio na trećem mjestu sa 30 bodova sigurnom 3-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Udinesea. Dvostruki strijelac bio je Immobile (9, 36-11m), a jedan gol postigao je Luis Alberto (45+1-11m).