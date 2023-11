Britanski The Sun piše da su iz prve ruke vidjeli dokaz da su vođe Hamasovih terorista koji su organizirali izraelski 11. rujna koristili razorno skladište oružja koje je dopremio Iran.

Pozvani su u tajnu vojnu bazu u južnom Izraelu gdje im je pokazan "arsenal zla" koji je uključivao AK-47, bojeve glave, ručne granate, mine, improvizirane eksplozivne naprave, mjerače vremena i "dronove samoubojice".

Islamska država osigurala je termobaričke granate koje su bačene u domove i spalile sve unutra u roku od nekoliko sekundi. Izraelske trupe koje su se borile s Hamasovim naoružanim pripadnicima također su pronašle minobacačke rakete i mine iranske proizvodnje.

Bila su položena na podu golemog hangara, ali predstavljala su samo djelić oružja korištenog u napadu koji je šokirao svijet. Bojnik u izraelskoj jedinici uvjeren je da je Teheran umiješan.

Držeći u rukama jednu od nekoliko termobaričkih granata, rekao je: "Ovo što vidite ovdje donijeli smo iz naših sela. Ovo nije iz Gaze. Hamas je svo to oružje donio u Izrael 7. listopada. Ovo je mali udio onoga što smo pronašli u zoni borbe, a oko 15 posto je iranske proizvodnje. Ovo su njihovi minobacači, njihovi upaljači i njihovi eksplozivi. Napravljeni su u Iranu i doneseni u Pojas Gaze prije nego što ih je upotrijebio Hamas", kazao je.

Druge rakete, uključujući granate na raketni pogon, izvađene iz polja ubijanja, proizvedene su u Sjevernoj Koreji .

POGLEDAJTE VIDEO: Podzemni svijet: Pogledajte kako izgleda Gaza Metro - Hamasov labirint 500 kilometara dugih podzemnih tunela

Računaju da je teroristička skupina bila naoružana s 500 granata na raketni pogon, oko 200 IED-ova i više od 1000 AK-47. Vjeruje se da su napad planirali dvije godine, a svoje oružje skladištili su u podzemnim tunelima Gaze .

Zapovjednici Hamasa postavili su tvornice za izradu bombi u stambenim blokovima. Prikupili su obavještajne podatke, nacrtali karte i održali strogo tajne kampove za obuku prije napada na nevine.

"Sve što smo pronašli iskoristio je Hamas da ubije nedužne ljude u našim selima kao što su Be-eri, Kfar Aza i Nahal Oz. Možete staviti fitilj u ovu termobaričnu granatu i jednostavno je baciti u sobu. Hamasovi teroristi bacili su ovo na civile, u kućama u Be-eri, Kfar Aza i Nahal Oz. To je eksplozivna naprava koja proizvodi 3000 stupnjeva Celzijusa u samo jednoj sekundi. Samo ga trebaš baciti u sobu i izgorit će u pepeo. Palili su žene, djecu i vojnike, bio sam tamo. Vidio sam to tijekom prvog tjedna rata. Znali smo da se pripremaju za to, samo nismo vjerovali da će to učiniti", rekao je bojnik.

Tisuće bježe iz zemlje

Sun se pridružio vojnicima u Gazi i iz prve ruke vidio zalihe projektila skrivene u civilnim četvrtima.

Sinoć je borbeni tim 7. brigade izvršio raciju na posjedima povezanim s terorističkim vođom Hamasa Yahyom Sinwarom i ubio 30 njegovih boraca. Unutra su pronašli još desetke oružja, projektila, dronova, minobacača, karata i komunikacijskih uređaja.

Glasnogovornik IDF-a rekao je: “Također su locirali operativne i kalibracijske sustave za protuzračne rakete. Intenzivne borbe se nastavljaju u srcu grada Gaze, dok su izraelske trupe opkolile bolnicu Al Shifa .

Vjeruje se da je Hamas izgradio zapovjedni centar ispod svojih odjela i operacijskih sala - koristeći i pacijente i medicinare kao živi štit. Teroristička skupina jučer je nastavila ispaljivati ​​rakete na Izrael, no svaku je oborio protuzračni obrambeni sustav Iron Dome .

U međuvremenu je Izrael pristao na svakodnevne četverosatne pauze u borbama kako bi omogućio palestinskim civilima u sjevernoj Gazi da pobjegnu na jug preko dva humanitarna koridora.

SAD je podržao taj potez kao "značajan korak", ali još nije jasno kada će započeti. Snimke s mobitela dobivene s palestinskih telegram kanala pokazuju egzodus dok su tisuće bježale pješice.

Očekuje se da će još stotine stranih državljana ući u Egipat preko prijelaza Rafah.