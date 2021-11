Premijer Plenković je "čestitao na kvalitetnom programu i sjajnim govornicima, te izrazio nadu da će Savjetovanje donijeti i stručna promišljanja i zanimljive zaključke". Tako stoji na web stranici Vlade, gdje je objavljeno da je on osobno sudjelovao u srijedu, 10. studenoga, na otvorenju 29. tradicionalnog savjetovanja u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista u Opatiji, pod znakovitim naslovom: "Ekonomska politika Hrvatske u 2022. – postpandemijski izazovi", a tu je objavljen i cijeli premijerov govor. Puno je bilo optimizma u njegovu govoru, hvale i lijepih najava.

"Sve što radimo na nacionalnoj razini pažljivo je kalibrirano s globalnim trendovima i europskim prioritetima. Samo na taj način ostvarujemo naše nacionalne interese, štitimo interese hrvatskog gospodarstva i dižemo standard života hrvatskih građana", poentirao je premijer s opatijske govornice.

No, više sile su se uplele i nakon otvornog govora na skupu ekonomista premijer pred medijima nije dobio toliko prilike koliko je sigurno htio za isticanje ekonomskih uspjeha svoje Vlade nego je bio primoran komentirati događaj dana, uhićenje svoje bivše ministrice i članice Predsjedništva HDZ-a Gabrijele Žalac.

Sigurno je i on, jednako kao i organizatori, bio razočaran tim iznenadnim ometanjem, jer ovogodišnji skup Hrvatskog društva ekonomista više nego ikoji prije bio je pažljivo pripremljen kao veličanstveni promotivni skup njegove Vlade. Ili, kao što je rekao za Net.hr jedan od ekonomista koji se zahvalio na pozivu da dođe sudjelovati na jednom okruglom stolu: 'Ovdje je više ministara i državnih tajnika nego ekonomista. A mislim da bi trebalo biti obrnuto.'

Je li to skup političara ili ekonomista?

Dovoljno je pogledati na poziv za trodnevni skup u Opatiji u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista, pa da postane jasno kako je to više bilo okupljanje Vlade Andreja Plenkovića i predstavnika državnih institucija pod njegovom kontrolom, nego okupljanje ekonomske struke i definiranje poruka koje bi ta Plenkovićeva Vlada morala čuti u ovo pandemijsko vrijeme.

Prvi dan je, prema programu, poslije premijera Plenkovića govorio potpredsjednik Vlade i ministar financija, Zdravko Marić, potom guverner Boris Vujčić, a onda opet jedan ministar, premijeru sve draži i važniji mladi lav Josip Aladrović… A tek popodne uslijedio je jedan panel s ekonomistima, i to – dekanima ekonomskih fakulteta, na temu: Razvoj i budućnost ekonomskih fakulteta. Nemamo informacije je li itko od ministara koji su govorili ranije ostao na panelu s dekanima, ali – mali su izgledi da je itko od ministara ostao slušati dekane.

Sutradan je pak uslijedila kanonada državnih tajnika, bivših ministara i direktora iz državnih tvrtki: Nataša Mikuš Žigman, Josip Bilaver, Martina Dalić…

Ali ne samo to, skup je organizirao i ove godine, a dobio je priliku i da ga otvori – Mladen Mlinarević, dopredsjednik Hrvatskog društva ekonomista i direktor tvrtke Inženjerski biro koja je ujedno i 'izvršni organizator' skupa.

Mladen Mlinarević je također i pravomoćno osuđen u sudskom procesu u slučaju Planinska, kao trećeokrivljeni, uz Ivu Sanadera i Stjepana Fiolića i bivšeg HDZ-ovog ministra poljoprivrede Petra Čobankovića, zato jer je njegova tvrtka sudjelovala u dogovoru da se napumpa vrijednost zgrade koju je kupilo Čobankovićevo ministarstvo. Zajedno s Ivom Sanaderom žalio se na presudu i Ustavnom sudu, no u prosincu 2020. godine Ustavni sud je potvrdio presudu u slučaju Planinska i Sanaderu i Mlinareviću.

No, to ga nije omelo da i dalje vodi tvrtku, ali i da bude dopredsjednik Hrvatskog društva ekonomista. Još u vrijeme prije odluke Ustavnog suda, kada je na jednom skupu Hrvatskog društva ekonomista uhvaćen u blizini tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, postavilo se pitanje je li predsjednici neugodno u njegovoj blizini, no danas je on izgleda posve rehabilitiran: na video i fotozapisima s ovogodišnjeg skupa u Opatiji nalazimo ga u blizini premijera Plenkovića i njegovih ministara i ostalih stranačkih uglednika. Uostalom, premijer je s govornice uputio čestitke organizatorima za kvalitetan program.

Je li moguće da premijer Plenković ne zna da je Ustavni sud odbio Mlinarevićevu žalbu potkraj prošle godine i da je čovjek crno na bijelo osuđen da je sudjelovao u jednom od koruptivnih pothvata bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a, Ive Sanadera, od kojeg se premijer Plenković sada pokušava distancirati?

Sponzorstva i kotizacije preko privatne tvrtke

Ne samo da je Mladen Mlinarević otvorio skup toplim uvodnim riječima, nego ga je i osmislio i organizirao – u ime Hrvatskog društva ekonomista – ali uz pomoć računa tvrtke u kojoj je direktor, a njegova supruga, Slavka Mlinarević, jedna je od suvlasnica tvrtke, Inženjerskog biroa d.o.o. Svi koji su htjeli sudjelovati na skupu uplaćivali su kotizacije, u vrijednosti od 2850 kuna po osobi, dakako, na račun Inženjerskog biroa. Kao partner skupa je istaknuta Hrvatska turistička zajednica, a među sponzorima su izdvojene i državne tvrtke - Janaf, Hrvatska pošta, Fina – te bi se moglo reći da ovaj trodnevni program na kojem dominiraju promotivne poruke Vlade u značajnoj mjeri sponzoriraju upravo državne tvrtke. No, tu je i posebno veliki logo Fortenova grupe, a s obzirom na to da je na jednom od panela – na temu "Ususret industrijama budućnosti" gost i Fabris Peruško – pretpostavlja se da je njihov sponzorski doprinos značajan.

Net.hr je i uputio upite nekolicini sponzora skupa u Opatiji te smo saznali da su Janaf i Hrvatska pošta izdvojili po 25 tisuća kuna neto kao sponzorski prilog, no Fortenova grupa je odbila otkriti iznos, jer, kažu "sponzorski podržavaju nekoliko stotina različitih projekata i događaja, od kojih se dio odnosi i na stručne konferencije i skupove, a iznose pojedinačnih sponzorstava u pravilu ne komuniciramo", no dodaju da se ne radi o velikom iznosu.

Iz Hrvatske pošte nam je odgovoreno da se tvrtka – koja je u posljednjih pet godina uložila u gospodarstvo Hrvatske tri milijarde kuna, te zapošljava gotovo 10 tisuća osoba – uključila u ovaj skup zato što smatraju da je važno da se "nalaze na mjestu gdje se raspravlja o budućnosti hrvatske ekonomije i svim izazovima pred kojima se nalazimo." Iz Janafa, tvrtke čiji je predzadnji predsjednik Uprave, Dragan Kovačević, uhićen u spektakularnoj antikorupcijskoj akciji, kažu da su sponzori u ovom slučaju jer "potporu razvoju stručne i znanstvene misli u RH" smatraju "ključnim elementom društveno-odgovornog poslovanja", te se rado odazivaju pozivima za uključivanje u "projekte koji pridonose hrvatskoj znanosti".

No, je li ovo uopće više skup koji pridonosi hrvatskoj znanosti, ili donosi rješenja za izazove pred kojima se nalazimo? "Nekada je ovo bio uvaženi skup vrhunskih ekonomskih znanstvenika na kojem su oni predstavljali svoje najnovije radove i znanstvene doprinose važne za formuliranje ekonomske politike u idućoj godini. Političari su tamo dolazili slušati, ali rijetko su dobivali riječ, pogotovo ako nisu imali ekonomskih kompetencija. Već nekoliko zadnjih godina trend se okreće. Sada je to skup političara koji govore ekonomistima, i to samo – ekonomistima od povjerenja", prokomentirao je za Net.hr okupljanje u Opatiji jedan od ekonomista koji je, na žalost, odlučio ostati anoniman.

Mlinarević nije htio odgovoriti na upit Net.hr-a

Uputili smo upit i Mladenu Mlinareviću s molbom da nam objasni kako je došlo do ove organizacijske sheme, izbora govornika zbog kojeg se skup, koji bi trebao biti festival hrvatske ekonomske znanstvene misli, pretvorio u kulisu za promoviranje poteza Vlade i odabranih tvrtki, uglavnom državnih, ili tvrtki koje su nastale pod patronatom vlasti, kao što je Fortenova grupa. No, preko glasnogovornice nam je poručio da neće imati vremena odgovoriti na naša pitanja tijekom održavanja skupa. Pitali smo, također, bez rezultata, o poslovnom modelu: koliko tvrtka Inženjerski biro zaradi od kotizacija, a koliko od sponzorstava, odnosno, je li ovo okupljanje donosi i zaradu.

Zanimalo nas je kako to da je skup pod pokroviteljstvom predsjednika države, Zorana Milanovića – tako piše na programu skupa – a evidentno je da na skupu nema ni predsjednika države niti njegova savjetnika za gospodarstvo, no nismo dobili niti taj odgovor.

Mladena Mlinarevića nismo uspjeli ni pitati je li ga premijer Plenković pitao o slučaju Planinska ili se, pretpostavljamo, pravio da to ne postoji. On koji se ovih dana obilno poziva na presumciju nevinosti u slučaju Gabrijele Žalac bez ikakvog je problema blisko surađivao s optuženikom kojem je presudu potvrdio čak i Ustavni sud.