POTPREDSJEDNIK HDZ-A OŠTRO NAPAO MILANOVIĆA: ‘Predsjednik je ponizio žrtve Jasenovca i Domovinski rat!’

‘Osuđujem to što je rekao, jer to niti jedan ozbiljan čelnik, političar i državnik ne bi nikada rekao’, kazao je Ivan Anušić

Potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić u četvrtak je osudio izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića u Jasenovcu o micanju ploče HOS-a s pozdravom “Za dom spremni”, ocijenivši kako je time ponizio ne samo žrtve u Jasenovcu, nego i Domovinski rat.

Nakon sjednice osječko-baranjske Županijske skupštine Anušić je, na upite novinara, kazao da je je “komemoracija u Jasenovcu iskorištena, kako bi se politički vratila loptica u ideološke rasprave”, i da je to “Milanović napravio smišljeno i namjerno”.

Na taj je način ponizio ne samo žrtve u Jasenovcu, kojima je odana počast, nego je suvišno i govoriti koliko je uvrijedio i ponizio Domovinski rat, podnesene žrtve, posebice pripadnika HOS-a, ocijenio je Anušić.

‘To ide njemu na dušu’

Kaže kako se nadao da je dolaskom na dužnost predsjednika RH i retorikom koju je imao na početku mandata Milanović započeo “pametniju politiku, u kojoj se više nećemo ideološki raspravljati, pogotovo ne na ovakav način, s omalovažavanjem žrtve branitelja iz Domovinskog rata”. Smatra kako je Milanović “na žalost ponovno preuzeo tu igru” i “očigledno da je ponovno isti kao dok je bio premijer”.

Osuđujem to što je rekao, jer to niti jedan ozbiljan čelnik, političar i državnik ne bi nikada rekao, ali to njemu ide na dušu, ocijenio je Anušić.

Predsjednik RH Zoran Milanović rekao je jučer u Jasenovcu za HOS-ovu spomen-ploču s natpisom “Za dom spremni” da “to treba maknuti i negdje baciti jer nema veze s Domovinskim ratom”.