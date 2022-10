Premijer Andrej Plenković u utorak, 18. listopada u Saboru će podnijeti redovno godišnje izvješće o radu Vlade, tzv. „izvješće o stanju države i nacije“, i to će biti dan uoči šeste godišnjice od formiranja prve vlade koju je vodio. S obzirom da se radi o govoru koji traje sat vremena bez prekida, a nakon toga samo predsjednici saborskih klubova imaju pravo govoriti, odnosno iznositi ocjene njegovog izlaganja, pitali smo dan prije nekoliko poznatih oporbenih zastupnika, od ljevice do desnice – kakvu bi oni dali ocjenu radu Vlade u proteklih godinu dana (od 1 do 5), te kako tu ocjenu obrazlažu.

Premijer koji će nesumnjivo svojih sat vremena iskoristiti za hvalu rada svoje Vlade i uvjeravanje da rade dobro i na dobrobit građana, od zastupnika oporbe koji su sudjelovati u anketi Net.hr-a, za rad u proteklih godinu dana nije dobio više od dvojke. Dominira mršava dvojka, a zaradili su i jedno: minus milijardu.

Ahmetović: Cijeli državni aparat je pod okupacijom HDZ-a

Mirela Ahmetović, SDP

Ocjena: minus milijarda

Obrazloženje: „Ocjena koju bih dala Vladi Andreja Plenkovića je minus milijarda. Ne dajem ocjenu od 1 do 5, pa niti 0, jer ne samo da ne rade dovoljno već rade suprotno interesima Republike Hrvatske i njezinih građana. Najproblematičnije u funkcioniranju Vlade jest to što su državni interesi potpuno podređeni interesima pravomoćno presuđene kriminalne organizacije, HDZ-a i peglanju imidža Andreja Plenkovića. Naime, cijeli državni aparat je pod okupacijom od HDZ-a odabranih dužnosnika i šefova javnih poduzeća kojima je važnije odraditi "dobar posao" za stranku i njezinog vođu nego za građane i državu u koju se zaklinju. Uvjet da ova Vlada od mene dobije pozitivnu ocjenu jest prestanak krađe na svim razinama s pristupom javnom novcu. No, svi smo svjesni da je ispunjenje tog uvjeta s ovom Vladom neostvariv cilj.“

Benčić: Nekritički su dopuštali da nas zarobi ruski plin

Sandra Benčić, Možemo, Klub zeleno-lijevog bloka

Ocjena: - (Neocjenjivo.)

Obrazloženje: "Iza nas je godina obilježena novim korupcijskim aferama, od kojih najveća - ona u Ini - po ocjeni predsjednika Vlade nije zaslužila ni saborsku raspravu, niti njegov dolazak na Antikorupcijsko vijeće. Odbijanje bilo kojeg oblika parlamentarne rasprave o ovoj temi koju javnost smatra apsolutnim prioritetom u jeku energetske krize samo po sebi daje ocjenu rada ove Vlade.

Najproblematičnije u radu Vlade su dvije stvari. Prvo, nepreuzimanje političke odgovornosti za štetu nastalu po RH iz korupcijskih afera u kojima su glavni akteri članovi vladajuće stranke i koji su po toj liniji i došli na pozicije moći koju su zlorabili. Drugo, korištenje vrlo ozbiljnog sigurnosnog diskursa za skretanje pažnje s korupcijskih afera na tzv. unutarnje i vanjske neprijatelje, tzv. paramilitarne skupine, opoziciju koja je "pod ruskim utjecajem", a da za sve to nisu dali niti jedan dokaz niti dali informacije hoće li se pokrenuti istrage oko toga. Uz navedeno, Vlade Andreja Plenkovića dovele su Hrvatsku u ovisničku poziciju o Mađarskoj u području energetske politike, te godinama vrlo nekritički promatrale zarobljavanje Hrvatske ruskim plinom, širenje utjecaja ruskih banaka na domaćem tržištu, te na kraju omogućili i predaju najvećeg prehrambenog koncerna u ruke ruskih banaka.

Što se tiče pozitivnog, eventualno bih izdvojila to što je Vlada osigurala, odnosno barem najavila mjere intervencije zbog rasta inflacije i cijene energenata, jer da nije moglo bi doći do ozbiljnog kolapsa čitavog sustava."

Troskot: Nema pomaka u obnovi, hvarski kartel hara

Ocjena: 1, nedovoljan

Obrazloženje: "Najproblematičnije u funkcioniranju ove Vlade vidimo u činjenici da se prioritetne stvari uopće ne rješavaju i da se najviše energije koristi kako bi se nesposobnost Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem konstantno prikrivala. Neshvatljivo je kako se do danas uopće nismo pomaknuli po pitanju obnove našeg glavnog grada i Banije koji su stradali tijekom potresa. Učenici diljem Zagreba i da dalje ne idu u škole koje su upisali, a u Banovini ljudi žive u kontejnerima. Da stvar bude gora, na čelo tog važnog ministarstva postavljena je osoba koja je inkriminirana zbog izvlačenja novaca iz naših mirovinskih fondova. Energetsku krizu smo dočekali s činjenicom da ćemo nažalost dizel gorivo u potpunosti morati uvoziti po skupim cijenama, iako imamo svoje rafinerije koje smo zatvorili zbog veleizdaje u slučaju Siska ili neshvatljivih obustava prerade nafte u Rijeci u jeku same krize.

Za nagradu ovakvog stanja u energetskom sustavu Hrvatske gdje zarade od hrvatskog plina završavaju na računima šibenskih umirovljenika, bivši ministar gospodarstva je nagrađen s pozicijom u Upravi Hrvatske narodne banke (HNB), a čelnu poziciju u upravi Hrvatske elektroprivrede (HEP) drži osoba koja vodi hvarski energetski kartel i na tu je poziciju postavljena jer predsjednik Vlade i glavni tajnik HDZ-a dolaze upravo s Hvara. Ne treba zaboraviti ni negativne efekte eurozone u koju ulazimo u ovome trenutku samo kako bi, na račun cijele nacije, prosperirali pojedinci."

Bartulica: Demografija pokazuje kako Hrvatska propada

Stjepo Bartulica, Domovinski pokret

Ocjena: 2

Obrazloženje: „Jako je puno lošeg i teško je izdvojiti pokazatelje koji najviše zabrinjavanju. Prije svega, demografski pokazatelji jasno naznačuju da Hrvatska nestaje, da propada, da Vlada nije pronašla socio-ekonomski model koji bi zadržao ljude u domovini. Vlada ne provodi strukturne reforme i ne pokazuje da je spremna primiti se ključnih reformi. Također, korupcija buja, od najviše politike do lokalnih sredina, HDZ je i dalje glavni izvor, a vodstvo HDZ-a ne pokazuje namjeru da se ozbiljno suprotstavi korupciji. A što se tiče nekih pozitivnih poteza, zbog kojih moja ocjena ipak nije negativna, izdvojio bih smanjenje poreznih stopa. Iako ni to nije dovoljno, zalažem se za ozbiljniji odmak od progresivnog oporezivanja. Također bih kao pozitivno izdvojio to da Vlada u proteklih godinu dana ipak nije pokleknula pred „oštromjerašima“ u borbi protiv koronavirusa, odnosno, nije bilo restriktivnijih poteza, te je omogućena i normalna turistička sezona.“

Mrak Taritaš: O ozbiljnim reformama možemo samo sanjati

Anka Mrak Taritaš, Glas, Klub Centra i Građansko-liberalnog saveza

Ocjena: mršava dvojka, - 2.

Obrazloženje: "Ako baš moram dati ocjenu, to je mršava dvojka (-2). Najveći problem ove Vlade je da niti nakon šest godina nije ništa ozbiljno napravila. Obnova nakon potresa ne postoji, smrtnost od korone je među najvećima u svijetu i nikome ništa. Korupcija buja, a o nekoj reformi, o nekom ozbiljnom poboljšanju u bilo čemu, o tome možemo samo sanjati.“

Posavec Krivec: Ministri su padali zbog USKOK-ovih optužnica

Ivana Posavec Krivec, Socijaldemokrati

Ocjena: -2, dovoljan.

Jedva prolaznu ocjenu dajem samo zbog nevjerojatne sposobnosti održavanja na vlasti, svim neuspjesima, promašajima i aferama usprkos. Prije svega, iscrpljivali su nas kadrovskim promjenama i manevrima i ulaganjem u PR da bi pokazali da nije sve tako crno. Mnogi građani niti ne znaju više tko je sada ministar u kojem resoru i tko je sve otišao. Većina ministara je otišla s optužnicom USKOK-a, a potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić - bez suvislog obrazloženja. Da mu je Vlada dobra, ne bi je sam Plenković pola smijenio! Ovo je je bila i ostala Vlada koja nije bila stanju pružiti građanima sigurnost da se može nositi s najvećim problemima koji nas pritišću, od obnove nakon potresa, do inflacije i energetske krize. Ali kad se sagledaju samo najveći propusti, kao npr. najavljena gradnja stadiona dok se na Baniji još nije ni počelo sa stvarnom obnovom, međunarodno blamiranje zbog zlouporabe sredstava dobivenih kroz EU fondove, česte akcije OLAF-a usmjerene prema najviše rangiranim dužnosnicima u RH uključujući ministre, afera u INA-i, mjerena u stotinama milijuna kuna hrvatskih građana, čini mi se da će i samog Plenkovića iznenaditi ipak jedva prolazna ocjena ikog iz redova oporbe.