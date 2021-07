Mnogi od nas doživljavaju bespuća interneta kao virtualnu džunglu u kojoj vrebaju razne opasnosti. Online prijevare, krađe osobnih podataka, hakeri, mnoštvo računalnih virusa, sve je to dio internetske stvarnosti i u svakom trenutku pozivaju na oprez. Priče o e-mailovima nigerijskih prinčevima, profesionalnim prevarantima koje putem društvenih mreža od naivnih korisnika na različite načine izvlače povelike svote novca svima su nam dobro poznate, i u takvim slučajevima važno je uključiti zdrav razum, no kako se zaštititi prilikom online plaćanja kada sve izgleda kako treba, a možda se radi o tehnološki dobro osmišljenoj metodi u kojoj se kupca navodi da pomisli da kupuje u pouzdanom internet trgovini, a na kraju ostane bez novca i bez stvari ili usluge za koju je platio?

Kako prepoznati takve prevarante i kako se zaštititi? S ostavljanjem osobnih podataka na internetu uvijek treba biti pažljiv, pogotovo kada se radi o podacima o bankovnim karticama. I iako se u današnje vrijeme za online plaćanja koriste sofisticirani sigurnosni protokoli, i dalje puno ljudi izbjegava online kupnju iz straha da će se baš oni naći na meti hakerskih napada ili drugih vrsta online prevaranata. Upravo iz tog razloga, korisno je s vremena na vrijeme podsjetiti se nekih jednostavnih pravila sigurne online kupnje.

Prilikom online plaćanja, uvijek koristite sigurnu internetsku vezu. To znači da za online plaćanja nikada nemojte koristiti javne hot spotove ili pristup internetu koji koristi mnogo ljudi, poput onih u kafićima ili restoranima. Jednako tako, vodite računa da uređaj s kojeg kupujete, bilo da je riječ o računalu ili pametnom telefonu ima ažurirane i učinkovite antivirusne programe.

Iako je riječ o detalju o kojem se mnogo piše i priča, još uvijek mnogo ljudi ne posvećuje dovoljno pažnje kreiranju sigurnih lozinki za svoje račune, bez obzira jesu li u pitanju lozinke za e-mail, društvene mreže ili lozinke u aplikacijama internet ili mobilnog bankarstva. Nikada, ali nikada, nemojte koristiti svoje datume rođenja ili nasumično ispisan redni broj koji vam je lako zapamtiti. Isto kao što ga je vama lako zapamtiti, tako ga je lako isprobati osobi koja želi neovlašteno koristiti vašu karticu. Prilikom kreiranja lozinke, uvijek koristite velika i mala slova, brojeve i simbole na tipkovnici.

Ako vam tijekom surfanja internetom pažnju privuku pop-up oglasi koji vas pozivaju na kupnju klikom na sam oglas, budite dvostruko oprezni. U velikom broju slučajeva, ovdje se može raditi o virusima ili prevarantskim oglasima dizajniranima tako da izgledaju kao da je riječ o pravoj online trgovini, a napravljeni su s jedinim ciljem da olakšaju vaš bankovni račun. Ako vas baš jako zainteresira ponuda u oglasu, prije nego što kliknete provjerite o čemu se točno radi tako što ćete otići na službenu internetsku stranicu oglašivača, a nije naodmet provjeriti forume i društvene mreže i pogledati kakva su iskustva drugih kupaca.

Kod online kupovine, preporuka je da uvijek koristite dobro poznate i provjerene online trgovine. Takve online trgovine uvijek imaju sustav sigurnih stranica koje možete prepoznati i na samoj URL adresi web trgovine. Konkretno, riječ je o stranicama čija web adresa sadrži slovo "s" (https://...) Drugi znak da je riječ o stranici vodi računa o sigurnosti obavljenih transakcija je dio koji se odnosi na informacije o zaštiti privatnosti na internetu. Ako internetska trgovina nema jasno istaknute informacije o Zaštiti privatnosti na internetu, radije preskočite online šopingiranje na toj stranici.

Za sigurne financijske transakcije putem interneta, uvijek koristite aplikacije poznatih tvrtki. Primjerice, aplikacija Google Pay omogućava plaćanje putem pametnog telefona, no njihovi sustavi koriste tehnološki napredne enkripcije koji im omogućavaju da ne šalju prave podatke o vašoj bankovnoj kartici trgovcima, bez obzira radi li se o fizičkim ili internetskim trgovinama. Njihovi sustavi koriste se postupkom tokenizacije, što otprilike znači da se umjesto stvarnih brojeva kartice koriste tokeni, odnosno virtualni brojevi kartice te jedinstveni kod koji se mijenja prilikom svake transakcije.

Osim toga, u slučaju gubitka ili krađe, Google Pay u svrhu dodatne zaštite omogućava da putem funkcije „Find my device“ zaključate uređaj i daljinski izbrišete sve osjetljive podatke na uređaju. Zanimljiv detalj ne i to što su developeri Google Pay aplikacije na poseban način prisili korisnike da vode računa o vlastitoj zaštiti. Naime, ako zaslon svojeg pametnog telefona niste zaštitili šifrom ili aktivirali neki od biometrijskih sustava sigurnosti za otključavanje telefona, Google Pay aplikacija jednostavno neće raditi sve dok to ne učinite. Da zaključimo, online plaćanja zaista jesu jedan od fantastičnih tehnoloških izuma koji nam olakšavaju život, štede vrijeme i omogućavaju komfor prilikom kupnje, a sve napredniji sustavi plaćanja čine tu kupnju sigurnom i pouzdanom. Na vama je jedino da pazite kod koga kupujete i kakve lozinke koristite.

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Zagrebačka banka prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a