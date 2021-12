Kada je u predzadnjem tjednu 2021. godine ministar gospodarstva i održivog razvoja, Tomislav Ćorić, u izjavi za N1 TV objavio da će na posljednjoj sjednici Vlade u ovoj godini biti donesene "određene odluke i zaključci" koji "idu u smjeru" otkupa Ine od mađarskog MOL-a, dakle, da je pet godina nakon najave Andreja Plenkovića da će Ina biti vraćena u "hrvatske ruke" započeo taj proces, bila je to nesumnjivo bombastična vijest za cijelu političko-gospodarsku scenu. No, iz dana u dan očekivanja o tome da se iza Ćorićeve izjave doista krije nešto bombastično, splašnjavaju i sve je više onih koji očekuju da se samo radi o još jednom "kupovanju vremena" ili "nekakvom nejasnom PR manevru".

Ekonomisti i stručnjaci za energetiku odbijaju komentirati za medije Ćorićevu najavu jer nikome nije jasno što se zapravo može kriti iza nje. Nitko nije niti čuo da je nekakav tim domaćih stručnjaka bio uključen ili da je radio na projektu otkupa, odnosno, ako se radilo – ovaj put se uspjelo raditi toliko tajno da se nadmašilo sve dosadašnje tajne radne skupine. Poznato je da je Vlada 2019. (nakon razlaza s konzultantskim konzorcijem angažiranim 2018.) za novi konzultantski tim izabrala stručnjake englesko-francuske banke Lazard, no malo je onih koji vjeruju da su strani stručnjaci u totalnoj diskreciji uspjeli osmisliti čarobnu formulu za otkup dijela Ine koji kontrolira MOL.

Jer unatoč svim Plenkovićevim izjavama kako će on Inu vratiti Hrvatskoj, MOL je hladno poslovno uzvraćao da će se "dvije strane vrlo teško približiti oko cijene". A stručnjaci iz područja energetike su pak komentirali da ne vide razloga da bi MOL napustio Inu – zato jer preko Ine ima izlaz na more, ima i ulazak u BiH, a ima i suvlasništvo u Janafu.

Ćorićeve i Plenkovićeve izjave da će na narednoj sjednici Vlade biti, konačno, predstavljeni zaključci koji će biti uvod u vraćanje Ine Hrvatskoj, izazvali su čuđenje i među oporbom. I žestoko podsjećanje da Plenković debelo kasni s ispunjenjem obećanja od prije pet godina i da – Ina sada uostalom više niti nije ono što je bila nekada.

Grbin: Još čekamo odgovore na pitanja od prije pet godina

Peđa Grbin, predsjednik SDP-a, kaže da neovisno o svim najavama i dizanju očekivanja na sjednici Vlade u četvrtak ne očekuje ništa značajnog ili konkretno, suštinski bitnog za budućnost Ine. "Jer tako funkcioniraju Plenković i HDZ. Mnogo ispraznih obećanja, a poslije toga – ništa. Veliko ništa", kaže Grbin u kratkom razgovoru za Net.hr.

"Plenković je još prije pet godina slavodobitno najavio pokretanje postupka povratka Ine u hrvatske ruke. A u tih dugih pet godina nije se dogodilo ništa osim što je Ina još više devastirana, što je od tvrtke za preradu nafte postala još više maloprodajni trgovački lanac. A pitanja koja smo tada postavljali aktualna su i danas. S kojim novcem će kupovati Inu? Koliko će nas to koštati? Koliko će koštati revitalizacija tog posrnulog diva? I što Hrvatska, kao država, uopće želi od Ine? Ni na jedno pitanje nismo dobili odgovor", kaže Grbin.

Na pitanje je li moguće da se odvijalo nešto u pozadini na liniji Orban-Plenković, Grbin odgovara da nema takvih informacija i da ne želi spekulirati. "Ali ono što znamo jest pravomoćna presuda u slučaju Ine, i činjenica da je sud utvrdio da se u pozadini sklapanja štetnog aneksa dogodilo kazneno djelo, a tu nemamo odgovora ni od Plenkovića, niti od Ćorića, niti od DORH-a koje bi trebalo brinuti o materijalnim interesima države - što će se učiniti da se taj štetan aneks koji je nastao na koruptivnim radnjama proglasi ništetnim i tako dovede Hrvatsku u bolju poziciju", kaže Grbin.

"I u slučaju Ine vidimo kako se Vlada odnosi prema problemima. Kao što tragično kasnimo u obnovi područja stradalih od potresa, kao što smo na dnu Europe u borbi protiv covida, tako se i u ovom slučaju samo nešto improvizira u zadnji čas, da bi se zamazalo oči javnosti", zaključuje Grbin.

Kekin: Ćorić neugodno podsjetio na Bandića

"Ova Ćorićeva najava neugodno podsjeća na bivšeg gradonačelnika Bandića. Svaki put kad bi se Bandića pitalo o nekim strateškim planovima u gradu, on bi obično rekao da će sve – reći idući četvrtak. Tako je otprilike zvučao i Ćorić i sada svi čekamo tu sjednicu Vlade u četvrtak. Vrlo smo skeptični oko toga što se krije iza te najave.

Prošlo je pet godina od te začuđujuće Plenkovićeve presice, nije bilo znakova da se nešto ozbiljno radi oko Ine, osim što je potrošeno 23 milijuna kuna na konzultantske usluge. Svi naravno čekamo više informacija: za kakvu cijenu bi oni to otkupljivali, što o tome kaže MOL, a i s kime bi oni to potpisivali? S predsjednikom uprave grupe MOL-a, Szoltom Hernadijem, koji je pravomoćno osuđen u Hrvatskoj za primanje mita?", komentira za Net.hr saborska zastupnica iz Kluba zeleno-lijevog bloka, predsjednica Nove ljevice, Ivana Kekin.

"Osim toga, nije Ina danas ono što je bila 2003. kada je prodavan prvi paket dionica, niti je Ina ona kompanija kada je Sanader prepuštao većinsko upravljanje Mađarima. Ina se sve više pretvara u mrežu benzinskih pumpi. Definitivno to nije više kompanija one snage i značaja kakva je bila nekada. Ali svi sa zanimanjem očekujemo što će to reći i pokazati Tomislav Ćorić na sjednici Vlade. No, poznavajući HDZ i Ćorića i Plenkovića, najizglednije je da će biti onako: Tresla se brda, rodio se miš", kaže Kekin.

Grmoja: Kako će otkupljivati nešto stečeno korupcijom?

"Koliko sam vidio, to je bila jedna Ćorićeva izjava onako 's nogu' i usput, s terase kafića na zagrebačkoj božićnoj špici, čime je još jednom pokazao koliko je Vladi doista stalo do Ine. Ne očekujem da će se Vlada pretrgnuti oko toga, to bi značilo da moraju duboko kopati po vlastitoj rani korupcije, a neshvatljivo mi je kako hrvatska država uopće može najavljivati da će otkupiti nešto što je stečeno korupcijom?!", kratko je za Net.hr prokomentirao Ćorićevu misterioznu najavu i Nikola Grmoja, saborski zastupnik i glavni tajnik Mosta.