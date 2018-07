Tele2 ostvario rast EBITDA-e od 67 posto u drugom tromjesečju 2018.

U drugom tromjesečju ove godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 322 milijuna kuna što je porast od 2%, a EBITDA je iznosila 49 milijuna kuna, što je rast od 67% u odnosu na prošlu godinu.

Tele2 AB (Tele2) (NASDAQ OMX u Stockholmu: TEL2 A i B TEL2) objavio je danas konsolidirane rezultate poslovanja za drugo tromjesečje 2018. godine koji pokazuju snažan nastavak pozitivnog trenda poslovanja protekle godine na nivou cijele Tele2 Grupe, naravno, uključujući i Hrvatsku.

Na razini Grupe Tele2 je ostvario ukupni prihod u iznosu 6,5 milijardi švedskih kruna, što je povećanje od 6% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. EBITDA je porasla za 13% u odnosu na drugi kvartal prošle godine te je u drugom tromjesečju ove godine iznosila 1,8 milijardi švedskih kruna.

„Drugo tromjesečje 2018. godine naše je 12. uzastopno tromjesečje u kojem su ostvareni rezultati iznad očekivanja i to nam ulijeva povjerenje da će i na nivou cijele godine biti ostvaren rast EBITDA. Važnost spajanja s kompanijom Com Hem sve više dolazi do izražaja, kao i povezivanje s T-Mobile u Nizozemskoj. Ove obje strateške odluke pokazuju snažan utjecaj na stvaranje dodane vrijednosti našim korisnicima u godinama koje slijede“, izjavila je Allison Kirkby, predsjednica Uprave Tele2 AB.

U drugom tromjesečju ove godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 322 milijuna kuna što je porast od 2%, a EBITDA je iznosila 49 milijuna kuna, što je rast od 67% u odnosu na prošlu godinu. EBITDA marža iznosila je 15% dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 9%.

Tele2 Hrvatska je zabilježio rast u svim ključnim segmentima koji uključuju prihod od krajnjih korisnika, veleprodaje, usluga i prihoda od opreme, odnosno uređaja, što pokazuju i odlični poslovni rezultati.

Za prvih šest mjeseci 2018. ostvareni su ukupni prihodi od 645 milijuna kuna što je porast od 8%, a EBITDA je rasla čak 83% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

„Iznimno smo zadovoljni s postignutim rezultatima u proteklom razdoblju. Prihodi od usluga prema krajnjim korisnicima porasli su za 13% prije svega zbog rasta broja korisnika te jačanja popularnosti opcije BEZBROJ GB. Značajan rast EBITDA primarno je rezultat snažnog povećanja prihoda kompanije, a dijelom je na povećanje utjecalo i smanjenje naknade za frekvenciju koje je stupilo na snagu 1. siječnja 2018. Ostvarene uštede omogućile su nastavak ulaganja u kvalitetu mreže te osigurale bolje razine korisničkog iskustva.

Isto tako, tijekom navedenog razdoblja Tele2 je svoju komunikaciju usredotočio na platformu BEZBROJ GB koja korisnicima nudi neograničenu slobodu komuniciranja. Proteklo razdoblje obilježio je i iskorak u mobile gaming partnerstvom s tvrtkom Valiance, vodećom svjetskom kompanijom za mobilni gaming. Prvi offline turnir održan je u lipnju, a s organizacijom turnira nastavljamo u rujnu“, komentirao je rezultate drugog tromjesečja 2018. godine predsjednik Uprave Tele2 Hrvatska Viktor Pavlinić.