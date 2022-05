Izgleda da još jedan općinski načelnik ima ozbiljnih problema s popunjavanjem imovinske kartice, neovisno o svim uputama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ali i brojnim skandalima u kojima je otkriveno da su ministri, gradonačelnici i načelnici uporno zaboravljali unijeti istinu o nekretninama koje posjeduju. Neki bi zaboravljali unijeti novosagrađene objekte, neki su prijavljivali značajno manju kvadraturu, neki su pojedine nekretnine posve zaboravili unijeti, ali nakon pucanja afera dolazilo bi do popravaka, a Povjerenstvo bi odrezalo i odgovarajuće kazne.

Sve to, međutim, nije bilo dovoljno poučno za načelnika općine Radoboj koji tu dužnost obavlja u petom mandatu, Anđelka Topolovca, bivšeg člana HNS-a, potom Bandićeve stranke, a danas opet nezavisnog, kojim smo se nedavno bavili zato jer njegova općina posluje s tvrtkom koja ima sjedište u stanu njegova sina.

Pregledom njegove aktualne imovinske kartice dolazi se, naime, do podatka da načelnik Topolovec posjeduje jednu kuću s okućnicom površine 180 četvornih metara, vrijednu 600 tisuća kuna, koja je kupljena bankovnim kreditom, zatim kuću s okućnicom, veliku 150 četvornih metara u mjestu Lepajci, koju je naslijedio, vrijednu oko 800 tisuća kuna, te vikendicu u mjestu Radoboj, koju je stekao "kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada", površine 50 četvornih metara – koju je procijenio na 200 tisuća kuna, dakle, nešto više od 26 tisuća eura.

Vlasnik cijelog brijega s čarobnim pogledom

No, u stvarnosti, pregledom javno dostupnih katastarskih podataka, dolazi se do posve drugačije slike o "vikendici" načelnika Topolovca. On je, naime, posjednik lijepe katastarske čestice od 1628 kvadrata na prekrasnom brežuljkastom dijelu izvan centra Radoboja, u vikendaškom kraju – a posjed je vrhunski uređen za odmor ili seoski turizam. Na prilazu je popločen parking, zatim se dolazi do velike drvene kuće uređene u starom seoskom stilu, tu su još dvije sjenice, zapravo dva dodatna objekta prilično ozbiljne kvadrature, te bazen. Ukratko, nipošto se ne radi o skromnoj zagorskoj vikendici vrijednoj manje od 30 tisuća eura.

Oglas za 'seoski turizam'

Ali nema dvojbe da je toga svjestan i načelnik Topolovec, da se ne radi ni o kakvoj zabuni. Naime, Topolovčeva "vikendica" našla se na Njuškalu, jednom od javno dostupnih oglasnih servisa i tu se nudi kao "Prekrasno imanje – seoski turizam". Za razliku od imovinske kartice, tu je precizno upisano da je površina okućnice 1600 četvornih metara, kao godina izgradnje navedena je 2005. godina, a godina zadnje adaptacije 2015. godina. Imanje koje se prodaje preko agencije za nekretnine Century 21 nudi se za 140 tisuća eura.

U opisu je navedeno da se radi o "prekrasnom imanju u Radoboju", idealnom za miran i opuštajući odmor, a da je imanje udaljeno svega pet kilometara od Krapine i 60 kilometara od Zagreba. Opisano je da je glavna kuća površine od 130 kvadrata, da se sastoji od dnevne sobe, kuhinje, podruma i kupaonice u prizemlju, te dvije sobe u potkrovlju. Uz kuću su smještene i dvije natkrivene terase s roštiljem, a "svega nekoliko metara dalje smješten je bazen s natkrivenom terasom".

U oglasu se spominje i "pomoćna zgrada površine 45 četvornih metara" koja je "trenutačno u izgradnji", a "prema željama kupca postoji mogućnost uređenja dvaju apartmana ili velike sjenice za zabave". Također je naglašeno da je "vlasništvo uredno, bez tereta". Tu su i fotografije interijera: podrum je očigledno restauriran stari zidani objekt, a cijela je kuća uređena rustikalno, s mnogo autentičnog starinskog zagorskog posuđa, alata, tekstila… prava seoska idila, plus dodatak mondenog - bazen. Pogled na okolne zelene brežuljke bez ikakvih građevina je bez sumnje impresivan.

Naravno, o svemu smo pitali načelnika Topolovca, i o tome zašto sve ovo zemljište i sve nekretnine nisu u imovinskoj kartici, ali i o stanju na parceli – posjeduje li, primjerice, građevinsku dozvolu za dodatni objekt od 45 kvadrata, no do zaključenja teksta nismo primili odgovor.

Skromna primanja, a ipak se gradilo?

Načelnik Toplovec u imovinskoj kartici ima prijavljenu plaću od 13.619,75 neto, a supruga mu nije zaposlena, odnosno, nema nikakve prihode. Ranije je znao i volontirati kao načelnik, a bio bi zaposlen u tvrtkama: od rujna 2019. do kolovoza 2020., u vrijeme dok je bio predsjednik stranke Milana Bandića za Krapinsko-zagorsku županiju, bio je, primjerice, zaposlen u Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom, tvrtki u vlasništvu Grada Zagreba, kratko vrijeme 2018. godine zaposlen je u jednoj stolariji, zatim u tvrtkama T.P.M.-Vrlika d.o.o., 2017. godine u Brimar d.o.o., a od 2012. do 2017. u Narodnim novinama – bilo je to vrijeme kada je bio gorljivi član HNS-a.

Ima upisan jedan kredit, podignut još 2003. godine, na iznos od 23 tisuće eura. Nema upisane ušteđevine ni dionica, a od pokretnina automobil Nissan iz 2015. godine, no naši sugovornici iz Radoboja kažu da vozilo općine, Daciu Duster, navodno koristi i izvan općinskih obaveza, pa i za obilazak "grunta", odnosno ex kleti koja je narasla u imanje.

Taj je objekt upisan i u prvu imovinsku karticu načelnika još 2011. godine – no, kao "klet", a podatke o vikendici-kleti nije mijenjao svim ovih godina. Iako je po izdanom mišljenju Povjerenstva iz veljače ove godine o tome da može biti izabran za predsjednika DVD Radoboj, ali bez financijske naknade, evidentno da je komunicirao s Povjerenstvom, činjenica je da mnogo toga oko svoje imovine zaboravio prijaviti Povjerenstvu. Očigledno ni stan u Zagrebu koji je pod nerazjašnjenim okolnostima darovan u ljeto 2019. sinu Nikoli, te je postao sjedište tvrtke SETCC d.o.o. koja posluje i s općinom Radoboj, i Županijskom upravom za ceste i okolnim općinama, nije prošao kroz filtar Povjerenstva. (Nikola Topolovec nije htio odgovoriti na upit Net.hr-a.)

Za Povjerenstvo, odnosno, nadležne službe, načelnik Topolovec je ostao skroman posjednik kleti, ali u stvarnosti posjed je dramatično rastao. Kupovao je parcelu po parcelu, okrupnjavao posjed, sređivao stare građevine i gradio nove. Neslužbeno saznajemo da i dalje kupuje okolne parcele. Drugim riječima, načelnik je uz svoj načelnički rad postao i ozbiljan investitor unatoč upisanim skromnim primanjima.

Na potezu je Povjerenstvo za sukob interesa

Sudeći prema podacima iz oglasa, ono što je možda i bila klet 2011. godine sada je dramatično dograđeno i uređeno, i imanje i objekti na imanju višestruko su adaptirani, odnosno – još uvijek traju radovi, te je očigledno da se radilo o značajnoj investiciji za načelnika Topolovca, a u slučaju da nađe kupca koji će platiti 140 tisuća eura – ostvarit će i sjajnu zaradu.

S obzirom na ekstremno odstupanje od podataka prijavljenih u imovinsku karticu, vrlo je izgledno da će se ovim slučajem morati pozabaviti i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Ostaje, dakako, misterij zašto načelnik Topolovec nije htio unijeti stvarno stanje u svoju imovinsku karticu. Moguće da i on, kao i mnogi drugi hrvatski političari, voli službeno ostavljati dojam skromnijeg imovinskog stanja i izbjeći propitivanje kako je njegovo imovinsko stanje naraslo u vrijeme dok je obavljao javnu dužnost na kojoj mu je interes građana Radoboja morao biti na prvom mjestu.