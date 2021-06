Na svibanjskim lokalnim izborima došlo je do puno promjena na čelnim funkcijama u jedinicama lokalne samouprave. Između ostalog, vlast se promijenila i u gradu Sinju, gdje je pobjedu odnio Mostov Miro Bulj. Miro Bulj jedan je od najaktivnijih saborskih zastupnika, a sada su to prepoznali i Sinjani. Bulj je prepoznatljiv i na nacionalnoj sceni, kao oštar kritičar aktualne vlasti Andreja Plenkovića.

Sad se pak ovaj saborski zastupnik našao u jednoj sasvim novoj i drugačijoj ulozi - postao je prvi čovjek Sinja. Dugo je Miro Bulj lomio hoće li na izbore izaći kao Mostov kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije ili pak kao kandidat za gradonačelnika grada Sinja. Na kraju se odlučio za potonje i pod motom "Sinj borbe vrijedan", uključio u utrku iz koje je 30. svibnja izašao kao pobjednik.

Prvi dani nakon velike pobjede

Prije nekoliko dana, Bulj je i službeno preuzeo grad, a pred novim gradonačelnikom uskoro su dva velika događaja - proslava blagdana Velike Gospe kada u Sinj tradicionalno hodočasti velik broj vjernika iz čitave Hrvatske te 306. Sinjska alka, događaj koji svake godine pohodi kompletan državni vrh.

Velika je to izborna pobjeda, a Bulj ne skriva sreću i zadovoljstvo što je postao gradonačelnik, iako su pred njim silne obaveze i rješavanje nagomilanih problema. "Iznimna mi je čast biti gradonačelnik Sinja te mi je drago da imam veliku potporu svojih sugrađana", kaže Miro Bulj u razgovoru za Net.hr, pa dodaje da ta velika potpora sa sobom nosi i puno odgovornosti prema građanima koji su ga izabrali. No, ne boji se novih izazova, a ono za što se zalagao u predizbornoj kampanji već je počeo i ispunjavati.

Tako je odmah po preuzimanju vlasti najavio uvođenje transparentnosti u grad i gradsku upravu, jer želi da svi građani znaju na što se troši njihov novac. "Bitno je učiniti gradsku upravu transparentnom, za to sam se zalagao u kampanji i to ću i ostvariti", kaže nam. Grad Sinj je sa svojim resursima na dobrom položaju te je nužno, dodaje, krenuti s određenim projektima koji su od velike važnosti za grad, građane te kvalitetu života u Sinju. Priznaje da u gradu ima određenih problema s gradskim tvrtkama, a tu je i problem komunalne zapuštenosti koji se mora pod hitno riješiti.

Neuobičajena situacija s pročelnicima prilikom primopredaje vlasti

Na dan preuzimanja vlasti, Bulja je dočekala jedna pomalo bizarna situacija. Naime, većina gradskih pročelnika nije bila prisutna na poslu, jer su na godišnjem odmoru. Za novog gradonačelnika ta je situacija bila nečuvena.

"Razočaralo me što su otišli na godišnji odmor. Za mene je to bio svojevrsni bojkot, ali i pokazatelj neodgovornosti prema gradu Sinju", priznaje nam Bulj.

"Na meni i mojem timu je da s postojećim kadrom nađemo najbolje rješenje za funkcioniranje gradske uprave, a za efikasniju upravu želimo iskoristiti ljude koji tu rade bez obzira na stranačke boje i pripadnost", kaže Bulj. "Mene ne zanima politička pripadnost pojedinaca, mene zanima samo interes građana, stoga pozivam sve u gradskoj upravi, a posebno pročelnike da budu uključivi i da nam je zajednički cilj stvaranje boljih uvjeta za život naših sugrađana", kaže.

Iako je tek preuzeo vođenje grada, Bulj ima jasnu viziju kako svoj Sinj vidi u budućnosti. "Očekujem da će Sinj biti pun života", optimističan je. Puno je stanovnika otišlo iz grada, a novi gradonačelnik ima poruku za njih. "Tko je otišao, neka se vrati! Pozivam ih sve da se vrate", kaže Bulj.

'Mi smo gostoljubivi, pozivam sve da dođu na Sinjsku alku'

Miru Bulja očekuju i velike protokolarne obaveze povodom 306. Sinjske alke koja će se održati u nedjelju, 8.kolovoza. Alku tradicionalno pohodi državni vrh koji se nerijetko našao na meti njegovih oštrih kritika, pa ne čudi da se nekoliko dana od njegove izborne pobjede počelo postavljati pitanje kako će izgledati ovogodišnja Sinjska alka, odnosno protokol. Kako će Bulj, primjerice Plenkovića, čiji je oštar kritičar, dočekati na tom događaju?

"Mi Sinjani smo jako gostoljubivi! Ja sam gradonačelnik te ću na alki biti domaćin. Organizacija će i ove godine biti na razini događaja te ovom prilikom pozivam sve da dođu u Sinj na 306. Sinjsku alku te očekujem od njih da ispune sva svoja obećanja koja su do sada dali stanovnicima Sinja i cetinske krajine", kaže novi gradonačelnik. "To je njihova obaveza i to Sinjani zaslužuju", rezolutan je. U tim obećanjima, dodaje Bulj, su neki projekti od velike važnosti za njihov kraj, kao na primjer aglomeracija, izgradnja brze ceste od Križica do Kukuzovca, gospodarenje otpadom, za koji Bulj pritom ističe da je krajnje vrijeme da se njime počne gospodariti na primjeren način.

"Pozivam sve da dođu u Sinj te očekujem da ispune sva svoja obećanja", ponovio je još jednom Miro Bulj. Što se tiče same organizacije, gradonačelnik kaže da su već krenuli s razgovorima oko događaja i protokola, a on kao gradonačelnik zalagat će se za jednu jako važnu stvar.

"Potencijal Sinjske alke mora biti jači nego što je do sada. Trudit ću se da bude vidljiva 365 dana u godini, a ne samo onih dana kada se događaj održava", kaže Bulj. Potencijal vidi i u još nekim stvarima, kao što su na primjer prirodne ljepote tog kraja te gastronomija, o kojima se ne priča dovoljno. "Sinj je prekrasan grad, imamo mi svašta za pokazati", dodaje ponosni gradonačelnik.

Ostaje saborski zastupnik

Bez obzira što će se iduće četiri godine nalaziti na ovoj važnoj funkciji, Miro Bulj i dalje ostaje saborski zastupnik.

"Sabor je bitan da branim boje cetinskog kraja i Dalmatinske zagore. Tamo ću i dalje zastupati interese koje sam do sada zastupao", zaključuje u razgovoru za Net.hr gradonačelnik Sinja Miro Bulj, nadodajući kako će i dalje biti dostupan svojim sugrađanima za sve što ga budu trebali.