Pojašnjenje novih pravila: Da, možete izaći iz samoizolacije nakon 10 dana čak i ako vam je određena na 14

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donio je nove kriterije prema kojima se samoizolacija skraćuje s 14 dana na deset dana. "Prema odluci Eskpertne skupine kriznog stožera MZ, samoizolacija osobe koja je bliski kontakt oboljele osobe od COVID-19 se skraćuje s 14 na 10 dana. Iznimka su osobe koje rade u ustanovama za smještaj i boravak za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom, u kojih karantena traje 14 dana", stoji u novoj odluci.

Ostalo je međutim nejasno što je s ljudima koji su već u samoizolaciji. Njima je, kako je za RTL objasnila zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, isto skraćena izolacija na 10 dana, odnosno, ako su u 11. 12. 13. ili 14. danu, ona je ukinuta.

"Osobama kojima se tek izriče samoizolacija ona će biti 10 dana", kazala je dr. Pavić Šimetin.

Više o novim pravilima za mjere samoizolacije možete pročitati ovdje. Cijeli razgovor s dr. Pavić Šimetin pogledajte u RTL-u Danas u 18 i 30.