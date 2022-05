Velik broj ugostitelja na Jadranu ovih je dana na kućne adrese ili usmenim putem dobilo rješenja prema kojima državi na ime PDV-a duguju iznose. Oni se kreću u rasponu od 500 tisuća kuna pa sve do četiri milijuna kuna. To je tek početak poreznog masakra ugostitelja, a on bi se trebao provesti sve do krajnjeg juga Jadrana. Za mnoge ugostitelje situacija je takva da im prijeti i zatvaranje jer ne znaju odakle smognuti novac kojim bi podmirili dug prema državi.

Predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre, Vedran Jakominić za N1 je komentirao slučajeve, smatra kako se sve to radi s ciljem da se ušutka ugostitelje, ali i postavlja pitanje kako je moguće, ako je takav dug zaista i opravdan, da to nitko nije primijetio.

"Znamo za samo jedan slučaj na našem području. Nismo vidjeli zapisnik pa ne znamo što se događa, ali ako je istina ovo što je u medijima, situacija je zabrinjavajuća. Nadam se da situacija nije takva da je netko 27.5. odredio visinu marže i počeo retroaktivno kažnjavati što znači da bi poduzetnici u Hrvatskoj trebali biti vidovnjaci da znaju da će netko nekad dobio proizvoljnu odluku. Ako je tako, to je će imati pravne konzekvence”, rekao je Jakominić.

Ako ne dižeš cijene, lovi te porezna, ako poskupiš - mediji

Tvrdi i da je mit kako ugostitelji imaju basnoslovne profite. "Ako pivo u dućanu košta 8 kuna, a košta i mene i vas, onda bi to pivo trebalo koštati minimalno 25, 26 kn ovisno o poreznoj potrošnji i mislim da je to daleko od realne cijene za tržište RH. Porezi su enormni, nema ni kadra traži se od nas da budemo vidoviti i pedantni. Mi smo kafandžije i prodajemo pivu, a trebali bi biti financijski uspješniji od države”, kazao je i slikovito opisao: "Mediji idu okolo i slikaju ako ste skupi, porezna kažnjava ako ste prejeftini, a svaki gost smatra da bi bolje formirao cijenu i misli se da imamo neke hiperprofite".

" Ovi koji nisu digli cijene ušli su dublje u kršenje zakona jer pokušavaju gostima ne otežavati svakodnevnicu. Mijenjaju nam se pravila tijekom utakmice, dvije godine nismo mogli raditi sad nas tuku s poreznim nadzorima, ispada da smo svi teški kriminalci. Opet se stavlja stigma na ugostitelje. Ima ih u svakoj struci pa tako i u mojoj. Nas bi trebalo zaštititi. Ja ovo doživljavam kao PR aktivnost kojima nas se pokušava ušutkati”, kazao je Jakominić.

'Ne mogu to staviti u kontekst stvarnosti'

Objašnjava i zašto se kazna od 4 milijuna kuna čini nadrealnom.

" Ono što mene šokira je da ako je netko dobio 4 milijuna kuna kazne, to znači da je zamračio 40 milijuna kuna prometa odnosno oko 10.000 kuna svaki sat. Kakav nadzor fiskalizacije ne može uhvatiti 10.000 kn robe na crno prodano na sat? To je enorman novac u ugostiteljstvu. Gdje je fiskalna kontrola? Nemoguće mi je uopće zamisliti takav novac, gdje se on vrti? Što je to? Las Vegas… Postoje glasine, ja samo to ne mogu staviti u kontekst stvarnosti. To je možda moguće u Dubrovniku, a u Rijeci sigurno ne”, navodi.