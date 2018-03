IZNENAĐENJE NA SETU 3,2,1 – KUHAJ: Doris se prišuljala Jankoviću s tortom punom svjećica

Voditeljica Doris i ostali članovi žirija showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ iznenadili su slavljenika tortom i pjesmom.

Na setu popularnog RTL-ovog kulinarskog showa ne prođe dan bez smijeha, a posebno je veselo kada netko ima rođendan. Slavljenik Mate Janković, koji danas slavi 40. rođendan, nije ni slutio da mu prijatelji i kolege u žiriju pripremaju malo iznenađenje.

Dok je Mate, zajedno s Matejom Domitrović Sabo, Ivanom Pažaninom i Tomislavom Špičekom čekao početak pauze, voditeljica Doris Pinčić Rogoznica mu se prišuljala s leđa s čokoladnom tortom punom svjećica. „Jako sam iznenađen i počašćen, hvala svima što ste se sjetili. Za ovaj 40. želim ponovno imati 39! Kad već ne mogu opet imati 20. :-) Veselim se 40-ima. Trebalo je puno truda i rada da dođem tu gdje jesam, bilo je i uspona i padova. Ali smatram da je to tako u životu, svaka godina nosi nešto svoje, i dobro i loše, no u svim godinama, kakva god one bile, treba maksimalno uživati“, kaže Mate koji neki ne namjerava usporiti s poslovnim planovima, već „stisnuti gas“.