PLJUŠTE REAKCIJE / Profesor s Prava: 'To što radi trenutni sastav Ustavnog suda je nečuveno'

"Nikada do sada nismo imali situaciju da bi se Ustavni sud na vlastitu inicijativu izravno uplitao u proces stvaranja većine i to na ovakav način gdje je evidentno da je izabrao tim za koji igra, a to je HDZ", istaknula je Sandra Benčić