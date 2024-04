Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić na konferenciji za novinare otkrio je detalje kako teku postizborni pregovori. "Mi smo pri kraju svih naših procesa što se tiče pregovora. U 18 sati imamo Predsjedništvo koje će to usvojiti, kasno će završiti", rekao je Radić.

Na konferenciji je bio i Stipo Mlinarić Ćipe , a novinari su ga pitali o spornoj izjavi u Saboru u kojoj je Andreja Plenkovića nazvao lopovom.

Mlinarić je na konferenciji kazao kako je to bilo u jedan sat u noći u sabornici te da je govorio o krađi referenduma. "To je bio opoziv Andreja Plenkovića 24. veljače 2023. godine u 1 sat navečer gdje sam rekao 'lopov', aludirajući na referendume. Pustite cijelu izjavu i vidite što sam rekao. Ukrali su dva referenduma. To su činjenice. Kuščević i ekipa su ukrali. Ja ne bježim od svoje izjave. Nikada nisam pobjegao od izjava koje sam dao. Tad što sam rekao je stajalo i stoji i danas. Dva referenduma su ukradena. S punim pravom izgovoreno", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Radić: 'Nismo tražili nikakva ministarstva jer nije bilo pregovora'

