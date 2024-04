Iako je neko vrijeme nije bilo ni za vidjet, ni za čut, bivša zastupnica u Europskom parlamentu Ruža Tomašić "ukazala" se na društvenim mrežama. Zastupnica je, naime, jedna od akterica u videu koji je na svom Facebook profilu objavio Marko Milanović Litre, saborski zastupnik iz redova Hrvatskih suverenista.

U videu, Tomašić je pozvala birače da na nadolazećim izborima daju glas Litri koji će na izborima biti na listi Mosta i Suverenista u 6. izbornoj jedinici. “Ako razmišljate kome dati glas, nemojte više onim istrošenim političarima. To su politički fosili i oni trebaju ići u mirovinu”, kazala je Tomašić u videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dajte glas mladima, a pogotovo onima mladima dokazanima", dodala je, pozvavši birače da glasaju za Milanovića Litre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Milanović Litre u prošli je saziv sabora ušao upravo umjesto nje. Mediji su tada pisali i broju preferencijalnih glasova koje je dobio, njih 19, a što je političar sada iskoristio kao uvodnu zezanciju u videu koji je snimio s Tomašić.

Milanović Litre bio je njezin asistent

Tomašić se na pola mandata u Europskom parlamentu prije nekoliko godina umirovila te se rijetko pojavljuje u javnosti. Zadnji puta javnost ju je vidjela kada je i službeno oformljena stranka Hrvatski suverenisti koja je ujedinila nekoliko desnih stranaka, a gdje je došla pružiti potporu svojim kolegama s kojima je ranije radila i surađivala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marko Milanović Litre prije ulaska u Hrvatski sabor bio je asistent Ruže Tomašić, a političarka je svojevremeno priznala da su je zbog odluke da on ide u Sabor umjesto nje napali iz drugih stranaka, ali i iz njezine.

"On je moj asistent u Zagrebu. Ima 32 godine, oženjen je, otac jednog djeteta. Po struci je grafički dizajner. S nama je od sedamnaeste godine. Pratio me gdje god sam bila. On je netko kome vjerujem. Dokazao se, pokazao je da može. Mlad je, budućnost je pred njim. Mislim da će biti jako dobar", rekla je Tomašić 2020. godine za Dalmatinski portal.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je nekih koji su mislili da su prije njega zaslužili mjesto na listi, ali nisu se pokazali radom na terenu. Znam da šira javnost nije čula za njega, ali svi smo mi u politici u jednom trenutku bili novi ljudi za koje nitko nije znao. I onda smo se dokazali radom. Dajmo šansu mladima, neka to ne bude samo na deklaratornoj razini", dodala je tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Nisu se baš svi s desnice pridružili Hrvatskim suverenistima: 'Nema je tu, ali tko zna...'