Prema podacima Hrvatskog mirovinskog osiguranja, prosječna mirovina u veljači bila je 566 eura i iznosila je 45 posto neto plaće iz siječnja ove godine. Iznos mirovina bolna je tema jer više od trećine stanovnika umirovljenici su od koji su mnogi na granici i ispod granice siromaštva.

U predizbornoj kampanji stranke obećavaju redom njihovo povećanje, a za Danas.hr otkrivaju kako bi to napravili.

Iz Možemo! odgovaraju da bi na vlasti osigurali svakom starosnom umirovljeniku mirovinu u iznosu od 1/60 plaće za svaku godinu staža. "To je razina koja svakom umirovljeniku s ostvarenim stažem od 40 godina jamči mirovinu u visini od 67 posto plaće. Da se to dosegne, potrebno je sadašnju razinu mirovina realno podići za 10 posto. Taj ćemo cilj postići tako da u svakoj godini četverogodišnjeg mandata sistemski povećavamo mirovine za 2,5 posto, i to povrh standardnog polugodišnjeg usklađivanja, koje je propisano zakonom.", ističu iz Možemo!

Navode da to sistemsko povećanje treba primijeniti na sve umirovljenike koji su umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a ne samo na korisnike starosnih mirovina.

"Umirovljenika koji su umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju trenutno je 1.130.533, s prosječnom mirovinom u iznosu od 453,69 eura. Godišnji trošak njihovih mirovina u 2024. godini se procjenjuje na 6.500.000.000 eura. Procijenjeni godišnji trošak planiranog izvanrednog povećanja mirovina iznosio bi između 160.000.000 u prvoj godini i 200.000.000 eura u zadnjoj godini mandata. Na taj ćemo način sve mirovine stvarno podići u odnosu na plaće, neovisno o tome koliko će iznositi redovita zakonska polugodišnja usklađenja. Konkretno, na kraju četverogodišnjeg mandata, prosječni umirovljenik s 40 godina staža primat će mirovinu u visini od 67% prosječne plaće, a prosječni umirovljenik s, na primjer, 36 godina staža imat će mirovinu u visini od 60% prosječne plaće", navode iz stranke Možemo.

Ubrzati približavanje EU prosjeka

Navode da je njihov cilj ubrzano približavanje prosjeka plaća prosjeku EU za kojim značajno zaostajemo. "U javnom sektoru planiramo sustavno povećavati plaće kao i osigurati jednaku plaću za jednak rad u cijelom sustavu, što je bio nominalan, ali neispunjen cilj reforme plaća putem Zakona o plaćama. U privatnom sektoru ćemo poticati rast plaća kroz gransko kolektivno pregovaranje kako bismo ujednačili i poboljšavali uvjete rada po sektorima, ali i kroz rast produktivnosti, podršku razvoju mikro i malim poduzeća kako bi prerasla u ona srednje velika, investicije u unapređenje tehnologije i istraživanje i razvoj te ulaganjem u sektore zelene tranzicije s visokom dodanom vrijednošću", istižu iz Možemo.

Iz Mosta za Danas.hr obećavaju da bi na vlasti smanjili porez na dohodak za 5 posto i time povećali plaće. "Potpuno ćemo ukinuti porez na mirovine i automatski ćemo ih usklađivati sa stvarnom stopom inflacije kako naši umirovljenici ne bi osjetili poskupljenja. Uvest ćemo 302 eura dodatka mirovini za bake i djedove koji žele koristiti roditeljski dopust umjesto roditelja", obećavaju Mostovci.

Dodaju da će prominiti i obuhvat iznimki od poreza na dohodak. "Pragove od 25 godina za 100% povrata poreza na dohodak i 30 godina za 50% povrata ćemo zamijeniti godinama radnog staža. Tako će svi imati isti broj godina za uživanje u olakšicama, neovisno o tome s koliko godina su ušli u prvi radni odnos. Primjerice, time studentima dopuštamo da na miru završe studij", navode u Mostu.

Domovinski pokret ističu da mirovine moraju rasti kako bi umirovljenici živjeli dostojanstveno, a rast plaća kako bi se ljude zadržalo u Hrvatskoj. "Vlada je povećala plaće službenicima u javnim i državnim službama, a povećala je i mirovine. Međutim, to se učinilo zaduživanjem kao oblik predizbornog kupovanja glasova. Kako bi prodisalo poduzetništvo, ali i investicije Hrvatskoj su potrebni niži porezi. Nižim porezima treba stvoriti povoljnije poduzetničko i investicijsko ozračje. Visokim porezima plaćaju se korupcija i klijentelizam. U Hrvatskoj je potrebna potpuna promjena modela od kronističkog prema protržišnom. Klijentelizam sprječava rast mirovina i plaća na realnim osnovama, a ne na temelju zaduživanja. Zato je potrebna reforma pravosuđa i javne uprave. Nova kuća ne može se graditi na starim i klimavim temeljima pa tako ni ekonomski rast, koji jamči više plaće, na neracionalnom ekonomskom modelu", ističu u Domovinskom pokretu.

