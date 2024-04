Nakon 99,79 posto obrađenih biračkih mjesta, jasno je da je HDZ relativni pobjednik parlamentarnih izbora koji su se u srijedu pratili skoro kao utakmica Lige prvaka. I dok se kod Real Madrida i Manchester Cityja odlučivalo na jedanaesterce, sada je sigurno da će i stranke u produžetke.

Hrvatski Ustav ne postavlja rok u kojem predsjednik mora nekome dati prvi puta mandat za sastavljanje Vlade uz uvjet da mu dokaže da uživa podršku većine, odnosno barem 76 saborskih zastupnika.

Zoran Milanović je, doduše, obećao da neće koristiti smicalice i da će dati mandat Andreju Plenkoviću ako donese potpise. Ali, spreman je čekati mjesecima dok traju pregovori. Sve što se pričalo prije izbora, sada se može baciti u vodu (iako internet pamti). Stranke su se držale svojih programa, principa, načela... Ali, fotelje su fotelje, a one saborske su najslađe.

Svi se pitamo što radi Milanović. Jedini se on još nije oglasio. Službeno do minute iza ponoći, nije ni smio, iako je do sada ignorirao Ustavni sud pa teško da ga to sprječava.

Tko s kime trenutno pregovara i tko će se spariti s kime pitali smo i vas.

Najviše čitatelja (38 posto) vjeruje da će se sljubiti HDZ i Domovinski pokret bez manjina (SDSS-a), u HDZ i manjine uvjereno je 20 posto, u koaliciju SDP-a, Možemo, IDS-a i manjina vjeruje 12 posto, a u SDP, Most i ostatak koalicije Rijeke pravde uvjereno je 11 posto.

Čak 20 posto vjeruje da neće biti ništa od postizbornih koalicija nego idemo na nove izbore.

