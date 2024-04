Predsjednik HDZ-aAndrej Plenković, nakon predaje lista za izbore za Europski parlament, govorio je o pregovorima s Domovinskim pokretom, rekavši da su se čuli i danas te da će sutra nastaviti razgovore.

"Poštujemo volju birača koji su najveće povjerenje dali HDZ-u. U poziciji smo kao relativni pobjednik da po treći put pristupimo sastavljanju parlamentarne većine, to ćemo, uvjeren sam, učiniti i onda brzo slijedi formiranje Vlade. Moramo što prije završiti političke pregovore i prionuti poslu. Izbori služe zato da dođemo na demokratski test pred narod.

Razgovarat ćemo svakako s Domovinskim pokretom, razgovaramo i sa svim zastupnicima nacionalnih manjina. Razgovarali smo i s predstavnicima liberalnih stranaka. S ovim koji se a priori koji se uvjeravaju da bi gubitnici trebali sastavljati većinu, izlišno je pomišljati na razgovore s njima. Vladu sastavljaju pobjednici, ne gubitnici”, rekao je te dodao na pitanje mogu li DP i SDSS biti na istoj strani:

“Mislim da je moguće da i jedni i drugi surađuju s nama. Kako? Pa lijepo. Razgovori se vode. Imali smo slične situcije u prethodnom mandatu. Ako postoji konsenzus programskih načela, onda se sve može dogovoriti, a mi imamo puno iskustva. Malo nekad i žao kolegama iz opozicije koji umjesto da su čestitali, koprcaju se u deluziji da će sastaviti Vladu. Neće.”

Grbin: 'Donijeli smo dvije odluke'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin otkrio je nakon sastanka predsjedništva stranke i današnjih razgovara s DP-om, da su donijeli dvije odluke. "Prioritet je konstituiranje Sabora, pregovori će potrajati, ne smijemo dopustiti da za to vrijeme ova Vlada djeluje bez nadzora. Važno nam je da nakon konstituiranja sabora donesemo odluke oko izbora Ivana Turudića i usvajanja Lex AP. Stanke koje su bile oporba trebaju donijeti odluke da to stavimo izvan snage. Potrebno je sazvati sabor odmah i nakon toga djelovati", rekao je.

"Donijeli smo jednoglasnu odluku da formiramo pregovarački odbor u kojem smo Marko Kričko i ja, te ćemo u tim dovesti i predstavnike stranaka koje su s nama u kolaciji", kaže Grbin. "Potvrdio je da su razgovarali sa svim strankama i da su neke javno podržale da neće ići podržati HDZ. "Predstavili smo to svim strankama koje su bile u opoziciji, a sada su saborske stranke", naglasio je.

Plenković kaže da se po zakonu ne može maknuti Turudića. "On bi, kao pravnik, to trebao znati i radi se o razrješenju, a s obzirom da Turudić nije stupio na snagu, ne može ga se ni razrješiti, ali se odluku o imenovanju može staviti van snage. Podsjetit ću na nešto što sam rekao prije nekoliko dana: Hrvatsku čekaju razgovori o formiranju buduće vlade koji će trajati danima, tjednima, a možda i mjesecima. Neke države parlament formiraju automatizmom i parlament radi bez obzira na to što pregovori o formiranju vlade traju mjesecima. U Njemačkoj je to trajalo mjesecima, u Nizozemskoj šest mjeseci, u Belgiji isto mjesecima..."

Grbin je potvrdio da su odustali od Zorana Milanovića kao mandatara. "Da, odustali smo od Zorana Milanovića kao mandatara. Ne bih rekao - odustali, ali treba biti svjestan realnosti. Ako nešto nije realno, onda ne treba lupati glavom o zid. Sve opcije su na stolu, ima prihvatljivijih, neprihvatljivijih..."

