Prema drugim izlaznim anketama raspodjela mandata za Europski parlament nepromijenjena je u odnosu na prve ankete. HDZ ima šest mjesta (33,09%), SDP četiri (27,29%), a Domovinski pokret (8,77%) i Možemo! (6,26%) jedan mandat.

Bez mandata zasad je kandidacijska lista koju predvodi Nina Skočak. Njena Gen Z lista na šestom je mjestu s 4,62 posto glasova. Između Skočak i Možemo! samo je lista IDS-a, NPS-a, SDSS-a, Socijaldemokrata, HSLS-a i PGS-a, također (zasad) bez mandata, s 4,77 posto.

'Iznad svih očekivanja'

"Za nas su rezultati ovih izlaznih anketa ogromno iznenađenje. Znali smo da bismo mogli pokupiti određeni broj glasova, ali ovo je stvarno iznad svih očekivanja i mislim da smo, kako sad stvari stoje, pokazali da su mladi zainteresirani za politiku, da mlade zanima Europa. Da nas zanimaju europski izbori i da želimo naš glas tamo gdje stvarno važno. Važno je naglasiti da smo mi stvarno jedna mala nezavisna lista, a mi nemamo nikakvih formalnih financija, nikakve terenske infrastrukture i da smo, eto, za ove brojke zaslužni sami s našom voljom, kreativom i s dobrom namjerom", rekla nam je Nina Skočak.

Apel za stranke

"Mislim da je to velika pobjeda, ako se na kraju ovako ispostavi da smo prešišali mnoge trenutne europarlamentarce, ali i velike hrvatske stranke i ovo je apel za stranke da napokon dožive mlade, da nas uključite u svoje politike, da nas uključite u svoje liste jer možemo doprinijeti uistinu mnogo. Sramotno je da najveće stranke nisu uopće uključile mlade u svoje liste, ni za parlamentarne ni za europske izbore. I stvarno se nadam da će ih ovo malo osvijesti da nas ubuduće dožive. I potencijal naše liste su ustvari prepoznali mnogi europski i svjetski mediji. O nama su izvještavali. Mi smo jedini kandidati o kojima se izvještavalo u Politicu, Reutersu, francuskom Libertéu, tako da mislim da je to dokaz da se to, nažalost, neke kvalitetne stvari prvo primijete u inozemstvu", zaključila je.

