Kako doznaje RTL, Mislav Kolakušić podnio je zahtjev za stavljanjem saborskog zastupničkog mandata u mirovanje. To znači da bi ga ako odluči ostati u Bruxellesu do novog saziva, na konstituirajućoj sjednici Sabora mijenjao Dražen Dizdar i ostao na toj funkciji daljnjih 6 mjeseci.

No, Mislav Kolakušić još može i promijeniti odluku 24 sata prije konstituirajuće sjednice Sabora. To nam je potvrdio i on sam.

Na naš upit Draženu Dizdaru bi li on u tom slučaju mogao biti 76. ruka za HDZ i DP, Dizdar kaže kako za takvu većinu ne bi glasao, ali pred kamere ne želi.

Kolakušić prvi na listi za EU izbore

Podsjetimo, Kolakušić je prvi na listi za Europski parlament. Ivan Vilibor Sinčić je drugi, a na listi je i sedam žena.

Kolakušić i njegova stranka Pravo i Pravda izašli su na parlamentarne izbore s Domovinskim pokretom. No, od samog početka Kolakušić im je jasno stavio do znanja da nikakve postizborne koalicije s HDZ-om ne dolaze u obzir te je čak najavio kako se odriče DP-a ako budu koalirali s HDZ-om.

"Relativni pobjednik je ponovo Hrvatska demokratska zajednica, stranka korumpiranih ljudi, zločinačka organizacija pravomoćno osuđena za izvlačenje i pranje novca. Međutim, relativni pobjednik su oporbene stanke. Građani Republike Hrvatske su podijeljeni od skroz lijevih opcija do onih tradicionalnih konzervativnih opcija. Između se nalaze neki liberali, centar, koji u stvarnosti baš ni ne postoje", poručio je nakon izbora dodavši da mu je neprihvatljivo biti "mala podguzna muha".

